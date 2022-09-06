日本エイサーは9月6日、ノートPC「Swift 3」「Aspire 5」シリーズの新製品として、「SF314-512-A56Y/S」「A515-57-A76Y/SF」「A515-57-A58Y/SF」「A515-57-A38U/SF」のあわせて4モデルを発表した。いずれも9月8日から発売を予定しており、メーカー想定売価は120,000円前後から。
薄型軽量な「Swift 3」シリーズから1モデル、基本性能を抑えたスタンダードなノートPC「Aspire 5」シリーズから3モデルが新登場。インターネットのブラウジングなどベーシックな用途から写真編集などの作業まで、用途やシーンに応じて好みのモデルを選択可能。量販店のほか、直販Webストアでも取り扱う。
Swift 3 「SF314-512-A56Y/S」
- OS：Windows 11
- プロセッサ：Intel Core i5-1240P
- メモリ：16GB
- ストレージ：M.2 NVMe 512GB SSD
- ディスプレイ：14.0型、WQHD（2,560×1,440）、16:9画面、LEDバックライト、非光沢パネル、IPSパネル搭載、約1,670万色
- 本体サイズ：W321.0×H15.9×D210.8mm
- 重さ：約1.24kg
- 価格：135,000円前後
Aspire 5 「A515-57-A76Y/SF」「A515-57-A58Y/SF」「A515-57-A38U/SF」
- OS：Windows 11
- プロセッサ：Intel Core i7-1255U / i5-1235U / i3-1215U
- メモリ：16GB / 8GB
- ストレージ：M.2 NVMe 512GB / 256GB SSD
- ディスプレイ：15.6型、フルHD（1920×1080）、16:9画面、LEDバックライト、非光沢パネル、IPSパネル搭載、約1,670万色
- 本体サイズ：W362.9×H17.9×D237.8mm
- 重さ：約1.76kg
- 価格：120,000～160,000円前後