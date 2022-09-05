マウスコンピューターは9月2日、165Hz液晶パネルを搭載した15.6型ゲーミングノートPC「G-Tune E5-165」シリーズから、CPUを第12世代 Intel Core i7-12700Hにアップグレードした新モデル「G-Tune E5-165 [Windows 11]」を発売した。価格は289,800円。
新たに第12世代Intel Core i7-12700Hを搭載し、従来モデルのi7-11800Hからシングルコアで約20%%、マルチコアで約35%性能を引き上げたゲーミングノートPC。
液晶パネルは15.6型のWQHD解像度（2,560×1,440ドット、ノングレア）でリフレッシュレートは165Hzで駆動。グラフィックスにはNVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPUを搭載し、快適にゲームをプレイできるという。
輝度の範囲と色域を向上させるHDR技術「Dolby Vision」と、3次元情報を持った音声再生を実現する音響技術「Dolby Atmos」に対応。「Dolby Atmos for Headphones」機能により、Dolby Atmos対応コンテンツの立体音響を、手持ちのヘッドホンやイヤホンで楽しむことが可能。Dolby Atmos対応のゲームタイトルでは、ゲーム内で移動する物体の位置などを把握しやすいとする。
主なスペックは、CPUがIntel Core i7-12700H、グラフィックスがNVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU。メモリが32GB（16GB×2）、ストレージがM.2 NVMe 512GB SSD。ワイヤレス通信はIntel Wi-Fi 6 AX201（最大2.4Gbps／IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）+ Bluetooth 5。前面に200万画素のWebカメラを備えた。バッテリーの動作時間は約5.5時間。OSはWindows 11 Homeをプリインストール。本体サイズはW355.5×236.7×H20.6mm、重さは約1.73kg。