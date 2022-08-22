ガーミンジャパンは8月22日、国内初のブランド直営店「ガーミンストア銀座」を、東京都・中央区にある東急プラザ銀座に開設する。2023年1月末までを想定した期間限定オープンの予定だ。

ガーミンストア銀座

「ガーミンストア銀座」では、フラッグシップモデル「fenix 7」やアウトドアGPSウォッチ「Instinct 2」、健康モニタリング機能が充実したGPSウォッチ「Venu」、ランナー向けの「Forerunner」および「ForeAthlete」など、ガーミンのスマートウォッチを展示販売する。製品を着用できるタッチ＆トライスペースも用意される予定。

オープン記念として、対象製品を50,000円以上購入したユーザーに、バンド交換用のシリコンバンドをプレゼントする。同キャンペーンはなくなり次第終了。

対象製品はfenix 7／7X／7S、Instinct 2／2 Dual Power、Instinct 2S DP、Venu 2／2S／Plus、vivomove Style、vivomove Luxe。

「ガーミンストア銀座」概要