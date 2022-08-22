ガーミンジャパンは8月22日、国内初のブランド直営店「ガーミンストア銀座」を、東京都・中央区にある東急プラザ銀座に開設する。2023年1月末までを想定した期間限定オープンの予定だ。
「ガーミンストア銀座」では、フラッグシップモデル「fenix 7」やアウトドアGPSウォッチ「Instinct 2」、健康モニタリング機能が充実したGPSウォッチ「Venu」、ランナー向けの「Forerunner」および「ForeAthlete」など、ガーミンのスマートウォッチを展示販売する。製品を着用できるタッチ＆トライスペースも用意される予定。
オープン記念として、対象製品を50,000円以上購入したユーザーに、バンド交換用のシリコンバンドをプレゼントする。同キャンペーンはなくなり次第終了。
対象製品はfenix 7／7X／7S、Instinct 2／2 Dual Power、Instinct 2S DP、Venu 2／2S／Plus、vivomove Style、vivomove Luxe。
「ガーミンストア銀座」概要
- 店舗名：ガーミンストア銀座
- オープン期間：2022年8月22日（月）～2023年1月末 ※終了日は変更する可能性がある
- 所在地：東急プラザ銀座店4階 東京都中央区銀座 5-2-1
- 営業時間：11時～20時 ※東急プラザ銀座の営業時間に準じる