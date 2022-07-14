『劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト』が、Amazon Prime Videoで7月27日から見放題配信される。他の配信サービスでも順次配信開始を予定している。
2021年6月の劇場公開から1年以上がたった2022年7月時点でも全国各地で作品単体、もしくは再生産総集編『少女☆歌劇 レヴュースタァライト ロンド・ロンド・ロンド』との2本立てで再上映が行われ、人気を集めている『劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト』。
Amazon Prime Videoでは執筆時点で、HD(高画質)のレンタル配信(都度購入、407円)と、HD(高画質)での販売(2,500円)が行われているが、今回見放題配信の開始が決まったかたち。Amazon Prime Videoを皮切りに、他のサービスでも順次視聴可能になる見込みだ。
なお、同作の5.1ch本編音声を収録したBlu-ray(品番：OVXN-0058)は、2021年末に13,200円で発売されている。
🎥劇場版情報🎥— 少女☆歌劇 レヴュースタァライト (@revuestarlight) July 13, 2022
「劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト」が7月27日(水)より、Amazonプライムビデオで見放題配信決定❣️💻https://t.co/rzI3uxdP4V
また他配信サービスでも順次開始を予定しています。お見逃しなく🦒#劇場版スタァライト pic.twitter.com/sm8HJGSGlA