KDDI／沖縄セルラーは6月30日、オンライン専用プラン「povo2.0」の対応端末（動作確認端末）リストを更新した。

  • POCO F4 GT

    POCO F4 GT

シャオミのサブブランド「POCO」から6月23日に発売された「POCO F4 GT」のほか、ドコモ／ソフトバンク／ワイモバイル／楽天モバイルのキャリアモデルなどが追加された。通常のSIMカードでの動作確認に加え、eSIM対応機種はeSIMでも検証している。新たに加わった対応端末は下記の23機種。

  • らくらくスマートフォン F-52B（NTTドコモ）：SIMカード
  • arrows RX（楽天モバイル）：SIMカード
  • Pixel 3a（NTTドコモ／ソフトバンク）：SIMカード
  • Pixel 6 Pro（ソフトバンク／SIMフリー）：eSIM／SIMカード
  • あんしんスマホKY-51B（NTTドコモ）：SIMカード
  • かんたんスマホ2+（ワイモバイル）：SIMカード
  • Android One S9（ワイモバイル）：eSIM／SIMカード
  • OPPO Reno3 A（楽天モバイル）：SIMカード
  • OPPO A73（楽天モバイル）：eSIM／SIMカード
  • Galaxy Feel SC-04J（NTTドコモ）：SIMカード
  • Galaxy A53 5G SC-53C（NTTドコモ）：SIMカード
  • Galaxy S22 Ultra SC-52C（NTTドコモ）：SIMカード
  • Galaxy A7（楽天モバイル）：SIMカード
  • AQUOS sense SH-01K（NTTドコモ）：SIMカード
  • AQUOS sense3 SH-02M（NTTドコモ）：SIMカード
  • AQUOS R5G（楽天モバイル）：SIMカード
  • AQUOS sense4 Plus（楽天モバイル）：SIMカード
  • AQUOS sense4 lite（楽天モバイル）：SIMカード
  • AQUOS zero6（楽天モバイル）：SIMカード
  • Xperia XZ1 SO-01K（NTTドコモ）：SIMカード
  • Xperia 10 III Lite（楽天モバイル）：eSIM／SIMカード
  • Redmi Note 11 Pro 5G（楽天モバイル）：eSIM／SIMカード
  • POCO F4 GT（SIMフリー）：SIMカード