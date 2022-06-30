KDDI／沖縄セルラーは6月30日、オンライン専用プラン「povo2.0」の対応端末（動作確認端末）リストを更新した。
シャオミのサブブランド「POCO」から6月23日に発売された「POCO F4 GT」のほか、ドコモ／ソフトバンク／ワイモバイル／楽天モバイルのキャリアモデルなどが追加された。通常のSIMカードでの動作確認に加え、eSIM対応機種はeSIMでも検証している。新たに加わった対応端末は下記の23機種。
- らくらくスマートフォン F-52B（NTTドコモ）：SIMカード
- arrows RX（楽天モバイル）：SIMカード
- Pixel 3a（NTTドコモ／ソフトバンク）：SIMカード
- Pixel 6 Pro（ソフトバンク／SIMフリー）：eSIM／SIMカード
- あんしんスマホKY-51B（NTTドコモ）：SIMカード
- かんたんスマホ2+（ワイモバイル）：SIMカード
- Android One S9（ワイモバイル）：eSIM／SIMカード
- OPPO Reno3 A（楽天モバイル）：SIMカード
- OPPO A73（楽天モバイル）：eSIM／SIMカード
- Galaxy Feel SC-04J（NTTドコモ）：SIMカード
- Galaxy A53 5G SC-53C（NTTドコモ）：SIMカード
- Galaxy S22 Ultra SC-52C（NTTドコモ）：SIMカード
- Galaxy A7（楽天モバイル）：SIMカード
- AQUOS sense SH-01K（NTTドコモ）：SIMカード
- AQUOS sense3 SH-02M（NTTドコモ）：SIMカード
- AQUOS R5G（楽天モバイル）：SIMカード
- AQUOS sense4 Plus（楽天モバイル）：SIMカード
- AQUOS sense4 lite（楽天モバイル）：SIMカード
- AQUOS zero6（楽天モバイル）：SIMカード
- Xperia XZ1 SO-01K（NTTドコモ）：SIMカード
- Xperia 10 III Lite（楽天モバイル）：eSIM／SIMカード
- Redmi Note 11 Pro 5G（楽天モバイル）：eSIM／SIMカード
- POCO F4 GT（SIMフリー）：SIMカード