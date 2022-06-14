日本HPは6月14日、プロクリエイター向けモバイルワークステーションPCの新モデルとして、「HP ZBook Power 15.6 inch G9」「HP ZBook Studio 16 inch G9」「HP ZBook Fury 16 inch G9」「HP ZBook Firefly 14 inch G9」「HP ZBook Firefly 16 inch G9」のあわせて5モデルを発表した。7月上旬から順次発売を予定しており、HP Directplusでの直販価格は290,400円から。
日本HPが展開するモバイルワークステーションPC「Zbook」シリーズから、第12世代Intel CoreプロセッサやNVIDIAグラフィックスの搭載で刷新した2022年モデルが投入される。グラフィックスにはNVIDIA GeForce T550からNVIDIA RTX A5500、GeForce RTX 3080 Ti Laotopなど幅広い選択肢を用意しており、用途に応じて選択可能。主要な構成例は以下の通り。
HP ZBook Power 15.6 inch G9
- OS：Windows 10 Pro
- プロセッサ：Intel Core i7-12700H / i7-12800H
- メモリ：DDR5 16GB / 32GB
- ストレージ：M.2 NVMe 512GB / 1TB SSD
- グラフィックス：NVIDIA RTX A1000 / VNIDIA A2000
- ディスプレイ：15.6インチワイドフルHD（1920×1080）
- 本体サイズ：W359.4×H22.8×D233.9mm
- 重さ：約2kg
- 価格：376,200円～
HP ZBook Studio 16 inch G9
- OS：Windows 10 Pro
- プロセッサ：Intel Core i7-12700H / i7-12800H
- メモリ：DDR5 32GB
- ストレージ：M.2 NVMe 1TB SSD
- グラフィックス：NVIDIA RTX A1000 / VNIDIA A2000 / A3000
- ディスプレイ：16インチWUXGA（1920×1200）
- 本体サイズ：W356×H19×D242mm
- 重さ：約1.9kg
- 価格：459,800円～
HP ZBook Fury 16 inch G9
- OS：Windows 10 Pro
- プロセッサ：Intel Core i7-12800HX / i7-12850HX
- メモリ：DDR5 32GB / 64GB
- ストレージ：M.2 NVMe 1TB / 2TB SSD
- グラフィックス：NVIDIA RTX A1000 / VNIDIA A2000
- ディスプレイ：16インチWUXGA（1,920×1,200）
- 本体サイズ：W363×H28.6×D250mm
- 重さ：約2.6kg
- 価格：459,800円～
HP ZBook Firefly 14 inch G9
- OS：Windows 10 Pro
- プロセッサ：Intel Core i7-1255U / i7-1265U
- メモリ：DDR5 16GB / 32GB / 64GB
- ストレージ：M.2 NVM512GB / 1TB / 2TB SSDe
- グラフィックス：NVIDIA T550
- ディスプレイ：14インチ WUXGA（1920×1200）
- 本体サイズ：W315.6×H19.9×D224.3mm
- 重さ：約1.5kg
- 価格：290,400円～
HP ZBook Firefly 16 inch G9
- OS：Windows 10 Pro
- プロセッサ：Intel Core i7-1255U / i7-1265U
- メモリ：DDR5 16GB / 32GB / 64GB
- ストレージ：M.2 NVMe 512GB / 1TB / 2TB SSD
- グラフィックス：NVIDIA T550
- ディスプレイ：16インチWUXGA（1920×1200）
- 本体サイズ：W358.7×H19.9×D250.9mm
- 重さ：約2kg
- 価格：310,200円～