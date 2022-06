Riot GamesとXboxは6月13日(日本時間)、オンライン発表会「Xbox & Bethesda Games Showcase」の中で、Xbox Game PassにRiotの主要タイトルを投入すると発表した。

『League of Legends』『League of Legends: Wild Rift』『Legends of Runeterra』『Teamfight Tactics』『VALORANT』がXbox Game Passに加わるというもの。Xbox Game Pass加入者は全プレイアブルキャラクターが最初からアンロックされている点がポイントで、League of Legendsの全チャンピオンやVALORANTの全エージェントを最初から使用できる。モバイル向けタイトルでも全キャラクターのアンロックが行われており、Xbox Game Pasとしては初めての施策となる。