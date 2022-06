6月13日に放送された「Xbox & Bethesda Games Showcase」にて、新作アクションストラテジーゲーム『MinecraftLegends』が発表された。

ゲームでは、サードパーソンの視点でオーバーワールドを探索。平和な集落を守り、ピグリンの大群と戦い、ネザーの腐敗の拡大を阻止する。発売は2023年を予定する。

Discover the mysteries of #MinecraftLegends, a new action strategy game. Lead your allies in heroic battles to defend the Overworld from the destructive piglins. Coming 2023! #UnitetheOverworld https://t.co/23iVJgBECz pic.twitter.com/Yu2iEgLPM7