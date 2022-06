2022年6月2日から新しいPlayStation Plusのサービスが開始された。

新しいPlayStation Plusのサービスでは、「PlayStation Plus エッセンシャル」「PlayStation Plus エクストラ」「PlayStation Plus プレミアム」の3つのメンバーシッププランを用意する。

「エッセンシャル」は、既存のPlayStation Plusと同様のサービスが受けられるプラン。価格は1カ月で850円、3カ月で2,150円、12カ月で5,143円だ。これまでPlayStation Plusに加入していた人は、「エッセンシャル」に移行する。

「エクストラ」と「プレミアム」では、「PS5およびPS4のゲームカタログ」の数百本のゲームコレクションが遊び放題。対象ゲーム一覧は公式サイトを参照。

加えて「プレミアム」では、初代PlayStation、PlayStation 2、PSP(プレイステーション・ポータブル)のクラシックスカタログ、およびPlayStation 3のリマスタータイトルなども遊べる。さらに、人気タイトルのゲームトライアルや、PS3タイトルのオリジナル版(クラウドストリーミングを通じてプレイ可能)、初代PlayStation、PS2、PSPおよびPS4タイトルのクラウドストリーミングも対応する。クラシックスカタログのタイトル一覧は公式サイトを参照。なお、日本国内において、PCにおけるクラウドストリーミングは、後日アップデートで対応予定だ。

エクストラの価格は1カ月が1,300円、3カ月が3,600円、12カ月が8,600円。プレミアムの価格は1カ月が1,550円、3カ月が4,300円、12カ月が10,250円だ。

新しいPlayStation Plusのサービス開始と同時に、PS Nowは単体のサブスクリプションサービスとしての提供を終了し、PS Nowに加入していた人は「プレミアム」に移行する。