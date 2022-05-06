|「d払い」「au PAY」「PayPay」は、おトクなキャンペーンも盛りだくさん。知らずにただ使っていてはソンしちゃうかも!? 2022年5月に実施中／実施予定のキャンペーン情報をまとめてお届けします。掲載情報は5月6日時点の情報です。
PayPayの2022年5月度キャンペーン情報
PayPayは、2,000円以上の買い物で最大半額が返ってくる「スーパーマーケットジャンボ」を開催しています。その名の通り、全国各地のスーパーマーケットが対象となっており、日常の買い物で大きな還元を狙えるので見逃せません。
5月10日からは抽選で最大100％還元となる「ペイペイジャンボ」が9店舗で一斉にスタート。ふるさと納税の「さとふる」、牛めしの「松屋」などが対象となります。また、ソフトバンクユーザー限定で映画をお得に観られるキャンペーンも実施中。還元率の高い地域限定キャンペーンも、5月は10自治体に拡大されました。
5月6日現在、PayPayで実施中／実施予定のキャンペーンを下表にまとめました。キャンペーン名を押すと、公式サイトで事前エントリーや詳しい内容の確認ができます。
|おすすめ度
|キャンペーン
|期間
|内容
|☆☆☆
|さとふるで当たる！ペイペイジャンボ
|5/10～5/29
|さとふるで抽選チャンス。1等100％、2等5％、3等0.5％還元
|☆☆☆
|松屋などで当たる！ペイペイジャンボ
|5/10～5/29
|松屋フーズの店舗と松弁ネットで抽選チャンス。1等100％、2等5％、3等0.5％還元
|☆☆☆
|エアトリで当たる！ペイペイジャンボ
|5/10～5/29
|エアトリで抽選チャンス。1等100％、2等5％、3等0.5％還元
|☆☆☆
|ECカレントで当たる！ペイペイジャンボ
|5/10～5/29
|ECカレントで抽選チャンス。1等100％、2等5％、3等0.5％還元
|☆☆☆
|パシオスNetで当たる！ペイペイジャンボ
|5/10～5/29
|パシオスNetで抽選チャンス。1等100％、2等5％、3等0.5％還元
|☆☆☆
|アーバンリサーチオンラインストアで当たる！ペイペイジャンボ
|5/10～5/29
|アーバンリサーチオンラインストアで抽選チャンス。1等100％、2等5％、3等0.5％還元
|☆☆☆
|SHIPS公式オンラインショップで当たる！ペイペイジャンボ
|5/10～5/29
|SHIPS公式オンラインショップで抽選チャンス。1等100％、2等5％、3等0.5％還元
|☆☆☆
|イーベストで当たる！ペイペイジャンボ
|5/10～5/29
|イーベストで抽選チャンス。1等100％、2等5％、3等0.5％還元
|☆☆☆
|aimerfeel公式通販サイトで当たる！ペイペイジャンボ
|5/10～5/29
|aimerfeel公式通販サイトで抽選チャンス。1等100％、2等5％、3等0.5％還元
|☆☆☆
|ソフトバンクスマホユーザー限定！TOHOシネマズミニアプリで当たる！ペイペイジャンボ
|4/21～5/31
|「TOHOシネマズ」ミニアプリ経由のチケット購入（200円引き）で抽選チャンス。1等100％、2等10％、3等1％還元
|☆☆
|2,000円以上のお買物で最大半額当たる！スーパーマーケットジャンボ
|4/1～6/30
|全国のスーパーで2,000円以上購入すると抽選チャンス。1等50％、2等3％、3等1％還元
|☆
|PayPayあと払い・PayPayカード決済で最大1％戻ってくるキャンペーン
|終了日未定
|支払方法を「PayPayあと払い」にすると1％還元。上限2,500ポイント／回・月
|☆☆☆
|地域限定／岩手県金ケ崎市
|5/1～6/30
|対象店舗で最大30％還元。上限5,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／岩手県大槌町
|4/1～6/30
|対象店舗で最大20％還元。上限4,000ポイント／回、40,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／岩手県北上市
|4/1～5/31
|対象店舗で最大20％還元。上限5,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／埼玉県飯能市
|5/1～6/30
|対象店舗で最大25％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／千葉県鴨川市
|5/1～5/31
|対象店舗で最大20％還元。上限3,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／東京都中央区
|5/1～5/31
|対象店舗で最大20％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／山梨県韮崎市
|5/1～6/30
|対象店舗で最大20％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／京都府京田辺市
|5/1～5/31
|対象店舗で最大20％還元。上限2,000ポイント／回、6,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／宮崎県高原町
|5/1～5/31
|対象店舗で最大30％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／鹿児島県薩摩川内市
|4/1～5/31
|対象店舗で最大30％還元。上限4,000ポイント／回、30,000ポイント／期間