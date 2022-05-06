「d払い」「au PAY」「PayPay」は、おトクなキャンペーンも盛りだくさん。知らずにただ使っていてはソンしちゃうかも!?　2022年5月に実施中／実施予定のキャンペーン情報をまとめてお届けします。掲載情報は5月6日時点の情報です。

PayPayの2022年5月度キャンペーン情報

  • PayPay

PayPayは、2,000円以上の買い物で最大半額が返ってくる「スーパーマーケットジャンボ」を開催しています。その名の通り、全国各地のスーパーマーケットが対象となっており、日常の買い物で大きな還元を狙えるので見逃せません。

5月10日からは抽選で最大100％還元となる「ペイペイジャンボ」が9店舗で一斉にスタート。ふるさと納税の「さとふる」、牛めしの「松屋」などが対象となります。また、ソフトバンクユーザー限定で映画をお得に観られるキャンペーンも実施中。還元率の高い地域限定キャンペーンも、5月は10自治体に拡大されました。

5月6日現在、PayPayで実施中／実施予定のキャンペーンを下表にまとめました。キャンペーン名を押すと、公式サイトで事前エントリーや詳しい内容の確認ができます。

おすすめ度 キャンペーン 期間 内容
☆☆☆ さとふるで当たる！ペイペイジャンボ 5/10～5/29 さとふるで抽選チャンス。1等100％、2等5％、3等0.5％還元
☆☆☆ 松屋などで当たる！ペイペイジャンボ 5/10～5/29 松屋フーズの店舗と松弁ネットで抽選チャンス。1等100％、2等5％、3等0.5％還元
☆☆☆ エアトリで当たる！ペイペイジャンボ 5/10～5/29 エアトリで抽選チャンス。1等100％、2等5％、3等0.5％還元
☆☆☆ ECカレントで当たる！ペイペイジャンボ 5/10～5/29 ECカレントで抽選チャンス。1等100％、2等5％、3等0.5％還元
☆☆☆ パシオスNetで当たる！ペイペイジャンボ 5/10～5/29 パシオスNetで抽選チャンス。1等100％、2等5％、3等0.5％還元
☆☆☆ アーバンリサーチオンラインストアで当たる！ペイペイジャンボ 5/10～5/29 アーバンリサーチオンラインストアで抽選チャンス。1等100％、2等5％、3等0.5％還元
☆☆☆ SHIPS公式オンラインショップで当たる！ペイペイジャンボ 5/10～5/29 SHIPS公式オンラインショップで抽選チャンス。1等100％、2等5％、3等0.5％還元
☆☆☆ イーベストで当たる！ペイペイジャンボ 5/10～5/29 イーベストで抽選チャンス。1等100％、2等5％、3等0.5％還元
☆☆☆ aimerfeel公式通販サイトで当たる！ペイペイジャンボ 5/10～5/29 aimerfeel公式通販サイトで抽選チャンス。1等100％、2等5％、3等0.5％還元
☆☆☆ ソフトバンクスマホユーザー限定！TOHOシネマズミニアプリで当たる！ペイペイジャンボ 4/21～5/31 「TOHOシネマズ」ミニアプリ経由のチケット購入（200円引き）で抽選チャンス。1等100％、2等10％、3等1％還元
☆☆ 2,000円以上のお買物で最大半額当たる！スーパーマーケットジャンボ 4/1～6/30 全国のスーパーで2,000円以上購入すると抽選チャンス。1等50％、2等3％、3等1％還元
PayPayあと払い・PayPayカード決済で最大1％戻ってくるキャンペーン 終了日未定 支払方法を「PayPayあと払い」にすると1％還元。上限2,500ポイント／回・月
☆☆☆ 地域限定／岩手県金ケ崎市 5/1～6/30 対象店舗で最大30％還元。上限5,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
☆☆☆ 地域限定／岩手県大槌町 4/1～6/30 対象店舗で最大20％還元。上限4,000ポイント／回、40,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／岩手県北上市 4/1～5/31 対象店舗で最大20％還元。上限5,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／埼玉県飯能市 5/1～6/30 対象店舗で最大25％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
地域限定／千葉県鴨川市 5/1～5/31 対象店舗で最大20％還元。上限3,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／東京都中央区 5/1～5/31 対象店舗で最大20％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／山梨県韮崎市 5/1～6/30 対象店舗で最大20％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
地域限定／京都府京田辺市 5/1～5/31 対象店舗で最大20％還元。上限2,000ポイント／回、6,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／宮崎県高原町 5/1～5/31 対象店舗で最大30％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆☆ 地域限定／鹿児島県薩摩川内市 4/1～5/31 対象店舗で最大30％還元。上限4,000ポイント／回、30,000ポイント／期間