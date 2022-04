ソニーは、Xperiaの公式サイトに「Xperia New Product Announcement」と書かれたティザービジュアルを掲載し、YouTube公式チャンネルで新しい動画を公開。5月11日16時に新情報が発表されるようだ。

YouTube動画のタイトルは「Are You Ready For The Next ONE?」。1分程度の映像の中で、初代「Xperia 1」から現行の「Xperia 1 III」までの歩みを振り返っており、終盤には「Evolving to the next level」、「Next ONE is coming」といったフレーズが登場することから、Xperia 1 IIIの後継機の登場が予想される。当日明かされる新情報に注目だ。