Beats by Dr. Dre(以下、Beats)は、完全ワイヤレスイヤホン「Beats Studio Buds」に3つの新色を追加し、Apple Online Store、Apple Store、Beats正規販売店を通じて販売を開始した。Apple Online Storeでの価格は17,800円。

「Beats Studio Buds」は、IPX4等級の耐汗耐水性能を備え、最大24時間の再生が可能な完全ワイヤレスイヤホン。アクティブノイズキャンセリングと外部音取り込みモードに加え、AppleデバイスおよびAndroidデバイスとワンタッチでペアリングできる機能を搭載している。

今回は、新たにムーングレイ、サンセットピンク、オーシャンブルーの3色を追加。発売にあわせ、カラーとファッションによる自己表現を称えてインスパイアするキャンペーン「自分のカラーを選ぼう」を展開している。キャンペーン動画では、モデルで女優のKaia Gerber(カイア・ガーバー)とスキーヤーのEileen Gu(アイリーン・グー)のアバターを登場させ、それぞれのカラーを紹介。

Creative Direction: Aomething Special Studios

Production and Animation: Something Special Studios with Happy99

Music: D33J