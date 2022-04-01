サードウェーブは、ライアットゲームズ主催のeスポーツ大会「2022 VALORANT CHAMPIONS TOUR - Challengers Japan」のStage 1 Playoffsにあわせて、『2022 VALORANT CHAMPIONS TOUR - Challengers Japan 大会協賛モデル』3機種を発売した。
大会協賛モデルは、『VALORANT』を快適にプレイできるスペックの「GALLERIA」ゲーミングPC。デスクトップ2機種、ノート1機種の計3機種を用意する。また、あわせて大会協賛特設ページをリニューアルした。
発売されるモデルは以下の通り。
＜ゲーミングデスクトップPC / ミドルタワー SK-STANDARD ケース＞
GALLERIA XA7C-R36T 2022 VALORANT CHAMPIONS TOUR - Challengers Japan大会協賛モデル239,980円
（Intel Core i7-12700 / NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti）
＜ゲーミングデスクトップPC / ミニタワー SKM-STANDARD ケース＞
GALLERIA RM5C-G60S 2022 VALORANT CHAMPIONS TOUR - Challengers Japan大会協賛モデル：139,980円
（Intel Core i5-12400 / NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER）
＜ゲーミングノートPC / 15.6インチ リフレッシュレート144Hz対応＞
GALLERIA RL5C-R35T 2022 VALORANT CHAMPIONS TOUR - Challengers Japan大会協賛モデル：132,980円
（Intel Core i5-11400H / NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti LAPTOP GPU）