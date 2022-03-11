サードウェーブは、ゲーミングPCブランド「GALLERIA」より、サバイバルクイズアクションゲーム『Survival Quiz CITY』の推奨ゲーミングPC4機種を2022年3月11日に発売した。全国のコンピューターショップドスパラ各店舗、およびドスパラ通販サイトにて販売する。
『Survival Quiz CITY 推奨ゲーミングPC』は、ゲームの推奨動作環境をクリアしたうえ、同作を快適にプレイできるよう構成したゲーミングPC。すべてのモデルに特典として『Survival Quiz CITY』のSteam版ダウンロードコードが付属する。
4機種のCPUとGPUは以下の通り。
Survival Quiz CITY 推奨ゲーミングPC GALLERIA XA7C-R37：259,980円
（Intel Core i7-12700 / NVIDIA GeForce RTX 3070）
Survival Quiz CITY 推奨ゲーミングPC GALLERIA XA7C-R36：199,980円
（Intel Core i7-12700 / NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB）
Survival Quiz CITY 推奨ゲーミングPC GALLERIA RM5C-R35：154,980円
（Intel Core i5-12400 / NVIDIA GeForce RTX 3050）
Survival Quiz CITY 推奨ゲーミングPC GALLERIA XL7C-R36：159,980円
（Intel Core i7-11800H / NVIDIA GeForce RTX 3060 LAPTOP GPU）