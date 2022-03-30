ベルキンは3月29日、容量10,000mAhのスリム型モバイルバッテリー「Belkin BOOST↑CHARGE 3ポートモバイルバッテリー10000mAh + USB-A to USB-Cケーブル付き」を発表した。標準でUSB-A to USB-Cケーブルが付属しながら、Amazonでの価格を1,990円に抑えた。ブラック、ブルー、ローズゴールドの3色を用意する。
USB 3.1 Type-A×2基と、USB Type-C×1基を備えるモバイルバッテリー。3台のデバイスの同時充電が可能で、USB Type-Aポートは1ポートあたり最大12Wの電力を供給する。USB Type-CポートはUSB PD対応で、最大15Wでの急速充電が可能だ。バッテリー容量は10,000mAhで、側面にはバッテリー残量を示すインジケーターも備える。
製品保証は2年間。ベルキン独自の「条件付き接続機器保証（Connected Equipment Warranty、CEW）」が付帯。最大28万円を上限に製品の修理/交換を受け付ける。本体サイズは約W143.5×D74.6×H15mm、重さは約220g。ケーブル長15cmのUSB-A to USB-Cケーブルも同梱済み。