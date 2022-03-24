モトローラ・モビリティ・ジャパンは3月24日、Androidスマートフォン「motorola edge 30 PRO」の日本発売を発表した。4月下旬以降に発売予定で、直販サイト「moto store」での価格は89,800円。

motorola edge 30 PRO

プレミアムライン「motorola edge」シリーズの最上位機種にあたり、最新の高性能チップ「Snapdragon 8 Gen 1」を搭載する。2月24日の海外発表時点では日本での発売予定は明言されておらず、今回正式発表となった。

6.7インチフルHD+有機ELディスプレイを搭載し、144Hzの高速駆動とHDR10+対応により、様々なコンテンツを大画面で存分に楽しめる。また、外部ディスプレイやテレビに接続してPCのようなUIで作業できるデスクトップモード「Ready For」を搭載。Miracast対応機器ならワイヤレスでもReady Forを利用できる。

カメラ性能も強化し、アウトカメラは標準／超広角の両方に約5,000万画素のセンサーを採用。さらに約6.000万画素のインカメラを搭載する。バッテリー容量は4,800mAhで、ワイヤレス充電／ワイヤレスパワーシェアにも対応。急速充電にも力を入れ、68Wの「TurboPower」専用充電器を同梱する。

主な仕様は下記のとおり。