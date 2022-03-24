モトローラ・モビリティ・ジャパンは3月24日、Androidスマートフォン「motorola edge 30 PRO」の日本発売を発表した。4月下旬以降に発売予定で、直販サイト「moto store」での価格は89,800円。
プレミアムライン「motorola edge」シリーズの最上位機種にあたり、最新の高性能チップ「Snapdragon 8 Gen 1」を搭載する。2月24日の海外発表時点では日本での発売予定は明言されておらず、今回正式発表となった。
6.7インチフルHD+有機ELディスプレイを搭載し、144Hzの高速駆動とHDR10+対応により、様々なコンテンツを大画面で存分に楽しめる。また、外部ディスプレイやテレビに接続してPCのようなUIで作業できるデスクトップモード「Ready For」を搭載。Miracast対応機器ならワイヤレスでもReady Forを利用できる。
カメラ性能も強化し、アウトカメラは標準／超広角の両方に約5,000万画素のセンサーを採用。さらに約6.000万画素のインカメラを搭載する。バッテリー容量は4,800mAhで、ワイヤレス充電／ワイヤレスパワーシェアにも対応。急速充電にも力を入れ、68Wの「TurboPower」専用充電器を同梱する。
主な仕様は下記のとおり。
- OS：Android 12
- CPU：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
- メモリ：12GB
- ストレージ：256GB（外部ストレージ非対応）
- ディスプレイ：約6.7インチ 有機EL 2,400×1,080ドット（フルHD+）
- アウトカメラ：約5,000万画素 F1.8（広角）＋約5,000万画素 F2.2（超広角／マクロ）＋約200万画素 F2.4（深度）
- インカメラ：約6,000万画素 F2.2
- バッテリー：4,800mAh
- 充電：有線68W、無線15W
- 対応バンド：5G n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78、LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/38/39/40/41/42/43/48/66、W-CDMA 1/2/4/5/8、GSM 850/900/1,800/1,900
- SIMカード：nano SIM×2（DSDV対応）
- Wi-Fi：IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax、Wi-Fi 6E
- Bluetooth：バージョン5.2
- 外部端子：USB Type-C（USB 3.1）
- 防水／防塵：IPX2／IP5X
- 生体認証：指紋認証／顔認証
- その他機能：NFC対応
- サイズ：約163.06（H）×75.95（W）×8.79（D）mm
- 重量：約196g
- カラー：コスモブルー