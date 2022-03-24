モトローラ・モビリティ・ジャパンは3月24日、Androidスマートフォン「motorola edge 30 PRO」の日本発売を発表した。4月下旬以降に発売予定で、直販サイト「moto store」での価格は89,800円。

  • motorola edge 30 PRO

    motorola edge 30 PRO

プレミアムライン「motorola edge」シリーズの最上位機種にあたり、最新の高性能チップ「Snapdragon 8 Gen 1」を搭載する。2月24日の海外発表時点では日本での発売予定は明言されておらず、今回正式発表となった。

6.7インチフルHD+有機ELディスプレイを搭載し、144Hzの高速駆動とHDR10+対応により、様々なコンテンツを大画面で存分に楽しめる。また、外部ディスプレイやテレビに接続してPCのようなUIで作業できるデスクトップモード「Ready For」を搭載。Miracast対応機器ならワイヤレスでもReady Forを利用できる。

カメラ性能も強化し、アウトカメラは標準／超広角の両方に約5,000万画素のセンサーを採用。さらに約6.000万画素のインカメラを搭載する。バッテリー容量は4,800mAhで、ワイヤレス充電／ワイヤレスパワーシェアにも対応。急速充電にも力を入れ、68Wの「TurboPower」専用充電器を同梱する。

  • 外装はスチールフレームと3Dマットガラスで構成。日本版のボディカラーはコスモブルーのみ

    外装はスチールフレームと3Dマットガラスで構成。日本版のボディカラーはコスモブルーのみ

主な仕様は下記のとおり。

  • OS：Android 12
  • CPU：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
  • メモリ：12GB
  • ストレージ：256GB（外部ストレージ非対応）
  • ディスプレイ：約6.7インチ 有機EL 2,400×1,080ドット（フルHD+）
  • アウトカメラ：約5,000万画素 F1.8（広角）＋約5,000万画素 F2.2（超広角／マクロ）＋約200万画素 F2.4（深度）
  • インカメラ：約6,000万画素 F2.2
  • バッテリー：4,800mAh
  • 充電：有線68W、無線15W
  • 対応バンド：5G n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78、LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/38/39/40/41/42/43/48/66、W-CDMA 1/2/4/5/8、GSM 850/900/1,800/1,900
  • SIMカード：nano SIM×2（DSDV対応）
  • Wi-Fi：IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax、Wi-Fi 6E
  • Bluetooth：バージョン5.2
  • 外部端子：USB Type-C（USB 3.1）
  • 防水／防塵：IPX2／IP5X
  • 生体認証：指紋認証／顔認証
  • その他機能：NFC対応
  • サイズ：約163.06（H）×75.95（W）×8.79（D）mm
  • 重量：約196g
  • カラー：コスモブルー
  • デスクトップモード「Ready For」はワイヤレス接続にも対応

    デスクトップモード「Ready For」はワイヤレス接続にも対応

  • 約6,000万画素の高画素インカメラを搭載

    約6,000万画素の高画素インカメラを搭載