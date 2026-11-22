シャオミは、背面ディスプレイを搭載した新型スマートフォン「Xiaomi 18 Pro」シリーズを11月27日に発売します。

その発売前にいち早く新端末を体感できるイベント「Xiaomi 18 Pro シリーズ発売記念スペシャルイベント ～ハロー背中のひらめき。～」が、2026年11月20日～11月23日の期間、OMOTESANDO MUSEUM（東京都・港区）にて開催中。

会場では日本での発売を控えたXiaomi 18 Pro シリーズに触れられるとともに、最大の特徴である背面ディスプレイの活用方法を紹介する体験展示も設けられていました。一般公開に先立って開かれた先行内覧会に参加したので、その様子をレポートします。

11月23日まで表参道で開催！ 入場無料の先行体験イベント

イベント名：Xiaomi 18 Pro シリーズ発売記念スペシャルイベント ～ハロー背中のひらめき。～

開催期間：2026年11月20日（金）～23日（月・祝）

日時：11：00～19：00（20日のみ14：00～20：00）

場所：OMOTESANDO MUSEUM 1F

住所：東京都港区南青山3-18-19 フェスタ表参道ビル 新舘1F

入場料：無料

OMOTESANDO MUSEUMが入るフェスタ表参道ビル

会場の入口からして期待が高まる

背面にも有機EL画面を搭載。アイデア次第で便利に活用

展示の中心となるのは、シャオミが「全く新しいカタチ」とうたうフラッグシップスマートフォン、Xiaomi 18 Pro シリーズです。

6.9インチの「Xiaomi 18 Pro Max」と6.4インチの「Xiaomi 18 Pro」の2モデルで、11月17日に日本国内で発表され、同日から予約販売を開始。11月27日に発売されます（一部販売チャネルを除く）。

最大の特徴は、本体の背面に搭載したディスプレイ。このディスプレイに表示するミニアプリをユーザーがAIで作れる機能も備えています。サイズはPro Maxが2.9インチ、Proが2.7インチで、どちらもAMOLEDです。

Xiaomi 18 Pro Max（左）とXiaomi 18 Pro（右）

QRコードや自撮りが！ 4組が見せた背面ディスプレイの可能性

本イベントでは、この背面ディスプレイを一足先に体験した、ストリーマーのスタンミじゃぱん氏、フォトグラファーのもろんのん氏、ブロガー・YouTuberのトバログ氏、テクノロジーメディア「ギズモード・ジャパン」編集部の4組による特別展示が設けられています。

筆者は背面ディスプレイについて、「画面ロック時に届いた通知が表示できて便利」「ペットのアニメーションが設定できてかわいい」といった、サブ的な印象を持っていたのですが、4組の特別展示を見た後は、その印象がガラリと変わりました。

ブロガー・YouTuberのトバログ氏の展示で驚いたのが、航空券のQRコードやモバイルオーダーの番号を背面ディスプレイに表示させるというアイデア。QRコードを画像として保存し、背面ディスプレイに表示しておけば、スマホを裏返すだけで提示できます。

フォトグラファーのもろんのん氏の展示では、アウトカメラでの自撮りの便利さを痛感。腕を伸ばした状態で、背面ディスプレイで構図を確認しながら、高画質なアウトカメラで撮影することができます。

フォトグラファーのもろんのん氏の展示コーナー

ストリーマーのスタンミじゃぱん氏も同様に、腕を伸ばした状態で、アウトカメラで動画を撮影している様子が映像で流れていました。愛犬の「しゅうまい」を抱きかかえ、離れた場所に置いたスマホに手のひらを向けて自撮りするなど、背面ディスプレイの活用法を提示していました。

また、ギズモード・ジャパン編集部の展示では、2億画素カメラによる撮影や、文章で指示するだけで背面ディスプレイ向けのミニアプリを生成できるAI機能、通知の確認、ライカの撮影スタイル「Leica Authentic Look」など、幅広い機能が紹介されていました。

ストリーマーのスタンミじゃぱん氏の展示コーナー

4組が背面ディスプレイを使い込んだ体験を、写真や動画、エピソードを通じて知ると、この背面ディスプレイは、「単なるサブディスプレイにとどまらず、スマートフォンの使い方を広げる可能性を秘めている」という印象に。「ハロー背中のひらめき。」というイベントタイトルにも納得がいきました。

メインも望遠も2億画素！ ライカのカメラ機能を作品で体感

18 Pro シリーズのカメラは、ライカと共同開発したトリプル構成です。メインカメラ（23mm相当）と3.2倍光学望遠カメラ（75mm相当）がともに2億画素で、ここに5,000万画素の超広角カメラが加わります。

75mm相当の焦点距離でのポートレート撮影や、12cmまで寄れるマクロ撮影に対応。「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」の撮影機能を受け継いだ「Essential Moment」も備え、新たに「Modern Vintage」モードが加わりました。Pro Maxのみ、メインカメラに「Light Fusion 960L」イメージセンサーを採用しています。

シャオミ・ジャパンでは、スマホカメラの撮り方を研究・発信する「スマホカメラ撮り方研究所」を運営。その最新企画として、写真家・動画クリエイターのKimura Hinami氏が、Xiaomi 18 Pro シリーズで撮影した作品を、本イベントで展示しています。

タブレットでは、低い位置から花を撮る、モノクロで撮影するなど、プロの撮影のコツを紹介。夕日や花火の撮り方など、興味のある内容がいっぱいで、とても参考になりました。

写真家・動画クリエイターのKimura Hinami氏の展示コーナー

タブレットで撮影のノウハウが学べる

豪華景品が当たるチャンスも、IoT家電やフォトスポットも充実

会場内の各ブースを巡ってスタンプを集めると、豪華賞品が当たる抽選会に参加できるスタンプラリーも実施。イベント期間中にはゲストによるトークショーも開催されるほか、会場には記念撮影を楽しめるフォトスポットも設けられています。

スタンプラリーでXiaomi 18 Pro Maxが当たるかも!?

好きなフキダシボードを持ってフォトスポットで記念撮影

シャオミの新しいIoT家電製品

会場にはスマートホームを実現するシャオミの新しいIoT家電製品も並んでいます。もちろん、Xiaomi 18 Pro シリーズの予約購入も受付。予約特典として、スマートバンドやイヤホン、オーディオ製品などが当たる抽選も用意されています。

スマートフォンの背面に新たな可能性をもたらすXiaomi 18 Pro シリーズ。その使い勝手を、ぜひ会場で体感してみてください。

背面ディスプレイの魅力を知ろう

Xiaomi 18 Pro シリーズの主な仕様と価格

製品 Xiaomi 18 Pro Max Xiaomi 18 Pro サイズ（W×H×D） 約77.6×163.4×8.4mm 約72×151.8×8.5mm 重量 約229g 約198g メインディスプレイ 約6.9インチ、2,624×1,208ドット 約6.4インチ、2,436×1,120ドット 背面ディスプレイ 約2.9インチ、976×596ドット 約2.7インチ、912×596ドット バッテリー 7,050mAh 6,000mAh おサイフケータイ 対応 非対応 カラー ベルベットレッド、コズミックブルー、ブラック、ホワイト 価格（12GB/256GB） 23万9,800円 20万9,800円 価格（12GB/512GB） 25万9,800円 22万9,800円

※重量・厚さはコズミックブルーのみ異なる。Pro Maxは234g・8.5mm、Proは203g・8.6mm。価格はいずれも税込の市場想定価格。