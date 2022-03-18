Dynabookは3月18日、第12世代Intel Coreプロセッサを搭載した15.6型ノートPC「dynabook T9」を発表した。3月24日から順次発売し、価格はオープン。店頭予想価格は270,000円台半ば。

dynabook T9のプレシャスブルー

dynabook T9のプレシャスシルバー

Dynabookの15.6型ノートPCのなかで最上位に位置する「T9」が、第12世代Coreプロセッサを搭載してリニューアルした。搭載プロセッサは12コア16スレッドのCore i7-1260Pで、メモリ32GB、ストレージ1TB SSD（PCIe）と高い基本性能を確保している。また、CPUパフォーマンスを28Wの高い状態で維持する「dynabook エンパワーテクノロジー」も搭載する。

ディスプレイは1,920×1,080ドット解像度の15.6型液晶パネル。キーボードは抗菌加工を施した日本語配列105キーで、BDXL対応ブルーレイディスクドライブを側面に装備している。また、本体は、同社従来モデル「dynabook T6/U」（2022年1月発表）と比べ、幅と奥行きをスリム化した。

ビデオ会議向け機能を搭載し、[Fn]キーと[A]キーの同時押しでマイクをオンオフできる「ワンタッチマイクミュート」や、周囲のノイズ音を除去し自分や相手の音声を聞こえやすくする「AIノイズキャンセラー」などが利用できる。このほか、顔認証センサーや、Dolby Atmos対応スピーカーの内蔵も特徴となる。

dynabook T9の主な仕様 OS Windows 11 Home CPU Intel Core i7-1260P メモリ 32GB ストレージ 512GB SSD グラフィックス Intel Iris Xe グラフィックス 光学ドライブ BDXL対応ブルーレイディスクドライブ ディスプレイ 15.6型ワイド液晶（1,920×1,080ドット、ノングレア） 通信 Wi-Fi 6（IEEE802.11a / b / g / n / ac / ax）準拠の無線LAN、Bluetooth 5.2、ギガビット準拠の有線LAN 生体認証 顔認証 インタフェース USB 3.1 Type-A（Gen1）×3、USB 3.1（Gen2）Type-C×1、HDMI出力×1、ブリッジメディアスロット×1、マイク/ヘッドホン出力×1など サイズ W361.0××D244.0×H23.8mm 重さ 約1.98kg バッテリー駆動時間（JEITA 2.0） 約10時間 Office Office Home & Business 2021

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