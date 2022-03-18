Dynabookは3月18日、個人向けの14型プレミアムノートPC「dynabook R9/V」「dynabook R8/V」「dynabook R6/V」を発表した。3月24日から順次発売し、価格はオープン。店頭予想価格は、R9/Vが290,000円台前半、R8/Vが250,000円台前半、R6/Vが220,000円前後。
dynabook Rシリーズ3機種は、いずれも13.3型のフットプリントに14型液晶ディスプレイを採用したモバイルPC。Dynabookが1月26日に法人向けに発表した「dynabook RJ74」の個人向けモデルにあたる。
プロセッサは12コア16スレッドの第12世代Intel Core i7-1260PもしくはCore i5-1240Pを搭載し、R8/VおよびR6/Vでは1kgを切る940gの重さを実現した。また、全モデルでCPUパフォーマンスを28Wの高い状態で維持する「dynabook エンパワーテクノロジー」も搭載する。
画面はアスペクト比16：9の14型WUXGA解像度で、ブルーライトを低減するLow blue light液晶を採用。ボディ素材は軽さと剛性を両立するマグネシウム合金で、アメリカ国防総省の物資調達基準である「MIL規格」に準拠したテストを予定する。最上位のR9/Vは、Intelが定めた要件を満たしたEvoプラットフォームモデルとなる。
全モデルで電源スイッチ一体型の指紋認証センサーやキーボードバックライト、Thunderbolt 4ポートを装備した。サウンドはDolby Atmos対応スピーカーを搭載。バッテリー駆動時間は上位のR9/Vで約24時間、R8・R6で約20.5時間の駆動が可能（JEITA 2.0）。OSはWindows 11 Homeを標準搭載する。
機能面では、ビデオ会議に適した機能を用意。キーボードのタイプ音や周辺ノイズを低減し、自分以外のオンライン会議参加者に声を聞こえやすくする「AIノイズキャンセラー」、ビデオ会議で自分の映像の明るさや位置を最適化する「AIカメラエフェクター」を搭載する。
|dynabook Rシリーズの主な仕様
|製品名
|dynabook R9/V
|dynabook R8/V
|dynabook R6/V
|OS
|Windows 11 Home
|CPU
|Intel Core i7-1260P
|Intel Core i5-1240P
|メモリ
|32GB
|16GB
|8GB
|ストレージ
|512GB SSD
|256GB SSD
|グラフィックス
|Iris Iris Xe グラフィックス
|光学ドライブ
|―
|ディスプレイ
|14型ワイド液晶（1,920×1,200ドット、ノングレア）
|通信
|Wi-Fi 6（IEEE802.11a / b / g / n / ac / ax）準拠の無線LAN、Bluetooth 5.2、ギガビット準拠の有線LAN
|生体認証
|指紋認証
|インタフェース
|USB 3.2 Type-A（Gen1）×2、Thunderbolt 4（USB4 Type-C）×2、HDMI出力×1、マイク/ヘッドホン出力×1など
|サイズ
|W312.4×D224.0×H15.9mm
|重さ
|約1.05kg
|約940kg
|バッテリー駆動時間（JEITA 2.0）
|約24時間
|約20.5時間
|Office
|Office Home & Business 2021