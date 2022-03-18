Dynabookは3月18日、個人向けの14型プレミアムノートPC「dynabook R9/V」「dynabook R8/V」「dynabook R6/V」を発表した。3月24日から順次発売し、価格はオープン。店頭予想価格は、R9/Vが290,000円台前半、R8/Vが250,000円台前半、R6/Vが220,000円前後。

dynabook R9/V。R8およびR6も外観はほぼ同じだ。カラーはダークテックブルー

dynabook Rシリーズ3機種は、いずれも13.3型のフットプリントに14型液晶ディスプレイを採用したモバイルPC。Dynabookが1月26日に法人向けに発表した「dynabook RJ74」の個人向けモデルにあたる。

プロセッサは12コア16スレッドの第12世代Intel Core i7-1260PもしくはCore i5-1240Pを搭載し、R8/VおよびR6/Vでは1kgを切る940gの重さを実現した。また、全モデルでCPUパフォーマンスを28Wの高い状態で維持する「dynabook エンパワーテクノロジー」も搭載する。

画面はアスペクト比16：9の14型WUXGA解像度で、ブルーライトを低減するLow blue light液晶を採用。ボディ素材は軽さと剛性を両立するマグネシウム合金で、アメリカ国防総省の物資調達基準である「MIL規格」に準拠したテストを予定する。最上位のR9/Vは、Intelが定めた要件を満たしたEvoプラットフォームモデルとなる。

ディスプレイは180度開く

全モデルで電源スイッチ一体型の指紋認証センサーやキーボードバックライト、Thunderbolt 4ポートを装備した。サウンドはDolby Atmos対応スピーカーを搭載。バッテリー駆動時間は上位のR9/Vで約24時間、R8・R6で約20.5時間の駆動が可能（JEITA 2.0）。OSはWindows 11 Homeを標準搭載する。

機能面では、ビデオ会議に適した機能を用意。キーボードのタイプ音や周辺ノイズを低減し、自分以外のオンライン会議参加者に声を聞こえやすくする「AIノイズキャンセラー」、ビデオ会議で自分の映像の明るさや位置を最適化する「AIカメラエフェクター」を搭載する。

dynabook Rシリーズの主な仕様 製品名 dynabook R9/V dynabook R8/V dynabook R6/V OS Windows 11 Home CPU Intel Core i7-1260P Intel Core i5-1240P メモリ 32GB 16GB 8GB ストレージ 512GB SSD 256GB SSD グラフィックス Iris Iris Xe グラフィックス 光学ドライブ ― ディスプレイ 14型ワイド液晶（1,920×1,200ドット、ノングレア） 通信 Wi-Fi 6（IEEE802.11a / b / g / n / ac / ax）準拠の無線LAN、Bluetooth 5.2、ギガビット準拠の有線LAN 生体認証 指紋認証 インタフェース USB 3.2 Type-A（Gen1）×2、Thunderbolt 4（USB4 Type-C）×2、HDMI出力×1、マイク/ヘッドホン出力×1など サイズ W312.4×D224.0×H15.9mm 重さ 約1.05kg 約940kg バッテリー駆動時間（JEITA 2.0） 約24時間 約20.5時間 Office Office Home & Business 2021

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