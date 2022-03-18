Dynabookは3月18日、13.3型プレミアムモバイルPC「dynabook G9/V」を発表した。3月24日から順次発売し、価格はオープン。店頭予想価格は260,000円台半ば。
dynabook G9/Vは、12コア16スレッドの第12世代Intel Core i7-1260Pを搭載した13.3型モバイルPC。高いパフォーマンスを維持してCPUを動かす「dynabook エンパワーテクノロジー」を搭載し、負荷の高い作業をこなせる一方、本体の重さは約875gに抑えた。バッテリー駆動時間は約24時間（JEITA 2.0）を実現し、長時間の持ち運びにも使える設計となっている。
ディスプレイは13.3型のIGZO液晶（フルHD解像度）で、180度開くヒンジを採用。メモリは32GB LPDDR5、ストレージは512GB SSDを標準で搭載し、高い基本性能を備える。生体認証はWindows Hello対応の顔認証センサーを搭載。剛性を確保するため、アメリカ国防総省の物資調達基準である「MIL規格」に準拠したテストを実施する予定だ。
機能面では、ビデオ会議に適した機能を用意。キーボードのタイプ音や周辺ノイズを低減し、自分や相手の声を聞こえやすくする「AIノイズキャンセラー」、ビデオ会議で自分の映像の明るさや位置を最適化する「AIカメラエフェクター」を搭載している。
|dynabook G9/Vの主な仕様
|OS
|Windows 11 Home
|CPU
|Intel Core i7-1260P
|メモリ
|32GB
|ストレージ
|512GB SSD
|グラフィックス
|Intel Iris Xe グラフィックス
|光学ドライブ
|―
|ディスプレイ
|13.3型ワイド液晶（1,920×1,080ドット、ノングレア）
|通信
|Wi-Fi 6（IEEE802.11a / b / g / n / ac / ax）準拠の無線LAN、Bluetooth 5.2、ギガビット準拠の有線LAN
|生体認証
|顔認証
|インタフェース
|USB 3.1 Type-A（Gen1）×2、Thunderbolt 4（USB4 Type-C・電源コネクタ兼用）×2、HDMI出力×1、マイク/ヘッドホン出力×1など
|サイズ
|W306.0×D210.0×H17.9mm
|重さ
|約875g
|バッテリー駆動時間（JEITA 2.0）
|約24時間
|Office
|Office Home & Business 2021