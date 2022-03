カプコンは、2022年3月15日に公開した動画「モンスターハンターライズ:サンブレイク スペシャルプログラム 2022.3.15」において、『モンスターハンターライズ:サンブレイク』を2022年6月30日に発売すると発表した。

『モンスターハンターライズ:サンブレイク』は、Nintendo Switch向けソフト『モンスターハンターライズ』の大型拡張コンテンツ。新たなクエストランク「マスターランク」が追加されるほか、新たなフィールド「城塞高地」、「剛纏獣 ガランゴルム」「氷狼竜 ルナガロン」「緋天狗獣 ビシュテンゴ亜種」「雷竜 ライゼクス」といった新モンスターが登場する。

『サンブレイク』のみのダウンロード版は4,990円、重ね着装備やジェスチャーなどのゲーム内コンテンツが同梱するデラックスエディションは5,990円(Steam版は6,036円)。『モンスターハンターライズ』本編と『サンブレイク』のセットはパッケージ版(『サンライズ』はコード封入)が8,789円、ダウンロード版が7,990円。本編+サンブレイク ダブルデラックスセット(ダウンロード版)が8,990円。限定特典として、オトモアイルーとオトモガルクの重ね着装備が付属する。ダウンロード版は2022年3月16日から予約受付を開始する。

モンスターハンターライズ:サンブレイク スペシャルプログラム 2022.3.15

