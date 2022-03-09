PlayStationの動画配信番組「State of Play」が3月10日7時より放送される。

今回の放送では、日本のソフトウェアメーカー各社のタイトルを中心にPlayStation 5と PlayStation 4で今後発売予定のタイトルのアップデートや、最新情報などを、ジョン・カビラさんの日本語ナレーションとともに紹介。映像は、米国のYouTube公式チャンネルおよびTwitchにて放送される。時間は約20分を予定する。

なお、PlayStation VR2に関する情報やハードウェアに関する情報はない。