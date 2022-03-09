PlayStationの動画配信番組「State of Play」が3月10日7時より放送される。
今回の放送では、日本のソフトウェアメーカー各社のタイトルを中心にPlayStation 5と PlayStation 4で今後発売予定のタイトルのアップデートや、最新情報などを、ジョン・カビラさんの日本語ナレーションとともに紹介。映像は、米国のYouTube公式チャンネルおよびTwitchにて放送される。時間は約20分を予定する。
なお、PlayStation VR2に関する情報やハードウェアに関する情報はない。
【State of Play】— プレイステーション公式 (@PlayStation_jp) March 8, 2022
日本時間3月10日(木)午前7時より｢State of Play｣放送決定！
日本のソフトウェアメーカー各社のタイトルを中心に、今後発売予定のエキサイティングなタイトルのアップデートと最新情報を約20分にわたってお届け！
詳しくはこちら⇒ https://t.co/rjPQxx1hZ8#Stateofplay #PS5 pic.twitter.com/0QXmD2d1rj