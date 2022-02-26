MOMENTUM True Wireless 2(ホワイト)

ゼンハイザーの完全ワイヤレスイヤホン「MOMENTUM True Wireless 2」が、2月26日から値下げ中。一例として、Amazon.co.jpでは25,800円で販売している。4月4日までの期間限定セールだが、在庫がなくなり次第終了となる。

MOMENTUM True Wireless 2は、ノイズキャンセリング(NC)機能を搭載した完全ワイヤレスイヤホンで、遮音性を高めた本体設計とあわせて自然なノイズ低減効果を実現。対応するBluetoothコーデックはSBC、AAC、aptX。連続再生時間はイヤホン単体で最大7時間、充電ケース込みで最大28時間。カラーはブラックとホワイトの2色。

MOMENTUM True Wireless 2(ブラック)