ゼンハイザーの完全ワイヤレスイヤホン「MOMENTUM True Wireless 2」が、2月26日から値下げ中。一例として、Amazon.co.jpでは25,800円で販売している。4月4日までの期間限定セールだが、在庫がなくなり次第終了となる。
MOMENTUM True Wireless 2は、ノイズキャンセリング(NC)機能を搭載した完全ワイヤレスイヤホンで、遮音性を高めた本体設計とあわせて自然なノイズ低減効果を実現。対応するBluetoothコーデックはSBC、AAC、aptX。連続再生時間はイヤホン単体で最大7時間、充電ケース込みで最大28時間。カラーはブラックとホワイトの2色。
本日2/26から大人気のMOMENTUM True Wireless 2のワイヤレスイヤホンが期間限定でお買い得に！— ゼンハイザー ジャパン (@sennheiserjapan) February 26, 2022
この機会、お見逃しのないようにぜひチェックしてみてください。
在庫がなくなり次第終了となりますので予めご了承ください。https://t.co/pHikHqS295#ゼンハイザー #ワイヤレスイヤホン
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