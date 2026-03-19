外部の騒音を打ち消す「ノイズキャンセリング」機能を搭載したヘッドホンやイヤホンに関する記事を集約しています。これらの製品を使えば、通勤で電車に乗るときや、旅行で飛行機に乗るときに周囲の雑音を気にせず、音楽を聴くことができます。代表的な製品として、BOSEの「QuietComfort」シリーズ、ソニーの「 1000X」シリーズなどが挙げられます。最近注目を集めているのは、Bluetooth機能と組み合わせたワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン・イヤホン。左右のイヤホンが完全に独立したタイプも人気です。
米Bose、第2世代「QuietComfort」発表 ノイキャン強化、メガネ着用時の低下を抑制
CMF、カフ型イヤホン「Clip Pro」発表 3点支持と操作ダイヤルを採用、8月15日発売
ボーズ、次世代ホームオーディオ「Lifestyle」発表 立体音響もデザインも妥協なし！
スマホ全盛でも広がるDAPの世界、一番人気は「Snowsky DISC」 - 古田雄介の家電トレンド通信
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