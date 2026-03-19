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「ノイズキャンセリング」のニュースまとめ

外部の騒音を打ち消す「ノイズキャンセリング」機能を搭載したヘッドホンやイヤホンに関する記事を集約しています。これらの製品を使えば、通勤で電車に乗るときや、旅行で飛行機に乗るときに周囲の雑音を気にせず、音楽を聴くことができます。代表的な製品として、BOSEの「QuietComfort」シリーズ、ソニーの「 1000X」シリーズなどが挙げられます。最近注目を集めているのは、Bluetooth機能と組み合わせたワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン・イヤホン。左右のイヤホンが完全に独立したタイプも人気です。

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