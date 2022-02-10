楽天モバイルは2月10日、5G対応のオリジナルスマートフォン「Rakuten Hand 5G」を発表した。2月14日に発売予定で、価格は39,800円。

Rakuten Hand 5G

2020年12月に発売した4Gスマートフォン「Rakuten Hand」の特長であった幅63mmのスリムボディによる扱いやすさを受け継ぎつつ、5Gに対応させた楽天モバイルオリジナルのAndroidスマートフォン。

5.1インチの有機ELディスプレイを搭載し、CPUはQualcommのSnapdragon 480を採用。カメラは約6,400万画素＋深度センサーで、背景ぼかしモード、夜景モードなどの撮影機能を備える。防水、指紋認証、おサイフケータイにも対応する。

Rakuten miniやRakuten BIGなど、これまでに同社が発売したオリジナル端末と同様に、SIMカードスロットを設けないeSIM専用機となる。また、2回線のeSIMを同時に有効にできるデュアルeSIMにも新たに対応した。

主な仕様は下記のとおり。

OS：Android 11

CPU：Qualcomm Snapdragon 480

内蔵メモリ：RAM 4GB／ROM 128GB

ディスプレイ：5.1インチ OLED 1,520×720ドット（HD+）

通信方式：4G／5G（Sub6のみ）

SIM：eSIMのみ（デュアルeSIM対応）

アウトカメラ：約6,400万画素＋約200万画素（深度）

インカメラ：約1,600万画素

Wi-Fi：IEEE 802.11a/b/g/n/ac

バッテリー容量：2,630mAh

防水／防塵：IPX8／IP6X

生体認証：指紋認証／顔認証

その他の機能：おサイフケータイ対応

サイズ／重さ：約138×63×9.5mm／約134g

カラー：ホワイト／ブラック／クリムゾンレッド