楽天モバイルは1月24日、「楽天モバイル公式 楽天市場店」において、対象のアップル製品を回線契約と同時に購入すると最大6,000円引きとなるキャンペーンを開始した。期間は1月28日9時59分まで。

iPhone SE（第2世代）

楽天モバイルのサイトからの契約ではなく、楽天市場に出店されている楽天モバイル公式ストアでの購入が対象。購入製品に応じて、1,000円～6,000円引きとなる。注文前に、ストア内の「iPhone＋プランセット」一覧からクーポンを取得しておく必要がある。

楽天モバイルの新規／MNP初回申込特典とも併用でき、最大で6,000円引き＋5,000ポイント還元となる。対象製品はiPhoneが中心だが、AirTagやAirPodsなどと回線契約のセットも可能。楽天市場での注文日から11日以内に回線申込を済ませることが条件で、1人1回線のみ適用できる。

iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone SE（第2世代／64GB）は6,000円引き。iPhone 12 miniは5,000円引き、iPhone 12は3,000円引きとなる。