MOTTERUは6月12日、ストラップとして持ち歩けるUSB-Cケーブル「MOT-STRCC20」を楽天市場・Yahoo!ショッピング・Amazon.co.jpにて販売中と告知した。通常価格2,200円のところ、数量限定のモニターセール価格として1,380円で購入できる（Amazonはポイント還元での対応）。

ストラップとしてそのままバッグやポーチに取り付けて携帯できるUSB-Cケーブル。キーホルダー感覚で日常的に持ち歩くアイテムへ装着しておき、充電が必要なときだけUSB-Cケーブルとして使用できる。外出先での「充電ケーブルを忘れた」というトラブルを防ぐ。

普段は端子を保護して持ち歩ける

ケーブル長は20cmで、スマートフォンとモバイルバッテリーを重ねて持ちながら充電するシーンを想定した「ちょうどいい」サイズ。最大60W（20V/3A）のUSB PDによる急速充電に対応するほか、USB 2.0規格準拠でデータ転送（最大480Mbps）にも対応する。

スモーキーブラックとアーモンドミルクの2色展開

ストラップとして使用している状態ではUSB-Cコネクタ部分が外部に露出しない構造を採用。バッグ内のホコリや異物の侵入を防ぐほか、コネクタの傷つきや汚れを抑えられ、長期間にわたって清潔に使用できる。

カラーはスモーキーブラックとアーモンドミルクの2色を展開する。本体サイズは約10.7（W）×5.7（D）×25.8（H）mm（ケーブル本体のみ）、重さは約10g。USB 2.0規格準拠、USB PD最大60W（20V/3A）充電対応。転送速度は最大480Mbps。保証期間は2年間。