楽天モバイルは1月14日、スマートフォン2機種の値下げを発表した。新価格は「Rakuten Hand」が12,980円、「Rakuten BIG s」が39,980円。あわせて、「Rakuten Hand 7,980ポイントプレゼントキャンペーン」を開始する。
Rakuten Handは画面サイズ5.1インチ、本体幅63mmの手に馴染みやすいコンパクトサイズが特徴の4Gスマートフォン。20,000円から12,980円に値下げする。
「Rakuten UN-LIMIT VI」の回線契約と同日に購入すると、キャンペーン特典として楽天ポイントが7,980ポイント付与される。
楽天回線の初回申込や通話アプリ「Rakuten Link」の利用を条件とする既存のキャンペーンとあわせると、本体代金と同等の最大12,980円相当がポイントバックされ、実質0円となる。
Rakuten BIG sは、6.4インチの大型ディスプレイを搭載する5Gスマートフォン。50,980円から39,980円に値下げする。
回線契約（初回）との同時購入、Rakuten Linkの利用などを条件とするキャンペーンが継続されており、最大25,000ポイントの還元を受けられる。ポイント最大還元後の実質負担は14,980円となる。
各製品の主な仕様は下記のとおり。
「Rakuten Hand」の主な仕様
- OS：Android 10
- CPU：Qualcomm Snapdragon 720G
- 内蔵メモリ：4GB
- ストレージ：64GB
- ディスプレイ：約5.1インチ 有機EL（720×1,520ドット）
- バッテリー容量：2,750mAh
- メインカメラ：約4,800万画素（広角）＋約200万画素（深度測位）
- サブカメラ：約1,600万画素
- Wi-Fi：IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- 防水：IPX2
- 防塵：IP5X
- 生体認証：顔認証、指紋認証
- その他機能：FeliCa、eSIM対応
- 本体サイズ：約W63×D9.5×H138mm
- 重さ：約129g
- カラーバリエーション：ブラック、ホワイト、クリムゾンレッド
「Rakuten BIG s」の主な仕様
- OS：Android 10
- CPU：Qualcomm Snapdragon 765G
- 内蔵メモリ：6GB
- ストレージ：128GB
- ディスプレイ：約6.4インチ 有機EL（2,340×1,080ドット）
- バッテリー容量：3,900mAh
- メインカメラ：約4,800万画素（広角）＋約800万画素（超広角）＋約800万画素（望遠）＋約200万画素（深度センサー）
- サブカメラ：約1,600万画素
- 5G：対応
- 無線LAN：IEEE802.11a/b/g/n/ac
- 防水：IPX7
- 防塵：IP6X
- 生体認証：顔認証、指紋認証
- その他機能：FeliCa、eSIM対応
- 本体サイズ：W79×D9×H160mm
- 重さ：約204g
- カラーバリエーション：ブラック、ホワイト、クリムゾンレッド