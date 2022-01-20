モトローラ・モビリティ・ジャパンは1月20日、SIMロックフリーのAndroidスマートフォン「moto g31」を発表した。価格は25,800円。直販サイト「MOTO STORE」のほか、家電量販店やMVNOを通じて1月28日に発売する。

  • moto g31（ベイビーブルー）

    moto g31（ベイビーブルー）

6.4型フルHDの有機ELディスプレイを搭載したミドルレンジのAndroidスマートフォン。MediaTekの「Helio G85」オクタコアCPUを採用し、5,000mAhの大容量バッテリーを搭載する。

メインカメラは5,000万画素で、800万画素の超広角カメラと200万画素のマクロカメラを加えたトリプルカメラ構成。2万円台の機種としては比較的余裕のある128GBのストレージを内蔵する。

  • moto g31（ミネラルグレイ）

    moto g31（ミネラルグレイ）

ボディカラーはベイビーブルー、ミネラルグレイの2色。取扱予定のMVNO事業者は、IIJmio、イオンモバイル、QTmobile、OCN モバイル ONE（goo Simseller）、NifMo、LIBMOなど。主な仕様は下記のとおり。

  • OS：Android 11
  • CPU：MediaTek Helio G85
  • メモリ：4GB
  • 内部ストレージ：128GB
  • 外部ストレージ：microSD（最大1TB）
  • ディスプレイ：約6.4インチ 有機EL 2,400×1,080ドット（フルHD＋）
  • バッテリー容量：5,000mAh
  • アウトカメラ：約5,000万画素 F1.8（広角）＋約800万画素 F2.2（118度超広角、深度センサー兼用）＋約200万画素 F2.4
  • インカメラ：約1,300万画素 F2.2
  • 5G：非対応
  • 対応バンド（4G）：Band 1/2/3/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41
  • SIM：nano SIM×2（DSDV対応）
  • Wi-Fi：IEEE 802.11a/b/g/n/ac
  • Bluetooth：バージョン5.0
  • 防水／防塵：IPX2／IP5X
  • 生体認証：指紋認証／顔認証
  • 本体サイズ：約161.9×73.9×8.55mm
  • 重量：約181g
  • カラーはベイビーブルー、ミネラルグレイの2色

    カラーはベイビーブルー、ミネラルグレイの2色

  • 各側面の外観

    各側面の外観