モトローラ・モビリティ・ジャパンは1月20日、SIMロックフリーのAndroidスマートフォン「moto g31」を発表した。価格は25,800円。直販サイト「MOTO STORE」のほか、家電量販店やMVNOを通じて1月28日に発売する。
6.4型フルHDの有機ELディスプレイを搭載したミドルレンジのAndroidスマートフォン。MediaTekの「Helio G85」オクタコアCPUを採用し、5,000mAhの大容量バッテリーを搭載する。
メインカメラは5,000万画素で、800万画素の超広角カメラと200万画素のマクロカメラを加えたトリプルカメラ構成。2万円台の機種としては比較的余裕のある128GBのストレージを内蔵する。
ボディカラーはベイビーブルー、ミネラルグレイの2色。取扱予定のMVNO事業者は、IIJmio、イオンモバイル、QTmobile、OCN モバイル ONE（goo Simseller）、NifMo、LIBMOなど。主な仕様は下記のとおり。
- OS：Android 11
- CPU：MediaTek Helio G85
- メモリ：4GB
- 内部ストレージ：128GB
- 外部ストレージ：microSD（最大1TB）
- ディスプレイ：約6.4インチ 有機EL 2,400×1,080ドット（フルHD＋）
- バッテリー容量：5,000mAh
- アウトカメラ：約5,000万画素 F1.8（広角）＋約800万画素 F2.2（118度超広角、深度センサー兼用）＋約200万画素 F2.4
- インカメラ：約1,300万画素 F2.2
- 5G：非対応
- 対応バンド（4G）：Band 1/2/3/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41
- SIM：nano SIM×2（DSDV対応）
- Wi-Fi：IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth：バージョン5.0
- 防水／防塵：IPX2／IP5X
- 生体認証：指紋認証／顔認証
- 本体サイズ：約161.9×73.9×8.55mm
- 重量：約181g