Amazonは1月11日、提供中のゲームサブスクリプションサービス「Prime Gaming」の加入者特典として、1月にプレイ可能なゲームタイトルや配布予定のゲーム内アイテムについて発表した。Amazon Prime加入者はgaming.amazon.comにアクセスすることで受け取れる。
1月のPrime Gamingでは、Respawn Entertainmentが開発したスターウォーズシリーズのゲーム最新作『Star Wars ジェダイ： フォールン・オーダー』や、協力型ゾンビシューティング『World War Z: Aftermath』、ターン制戦争ゲーム『Total War: WARHAMMER』など合計9つの新規タイトルを無料プレイに追加。無料で遊べるようになる『PUBG: Battlegrounds』では、ゲーム内アイテムの配布を開始する。
フリープレイ対象タイトル
- 『Star Wars ジェダイ： フォールン・オーダー』
- 『Total War: Warhammer』
- 『World War Z: Aftermath』
- 『Two Point Hospital』
- 『WRC 7 FIA World Rally Championship』
- 『Abandon Ship』
- 『In Other Waters』
- 『Paper Beast - Folded Edition』
- 『Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered』