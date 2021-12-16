Phoenixxは、2Dパズルアクション『FILMECHANISM』のNintendo Switch版/Steam版を12月16日に発売した。価格は2,050円。
『FILMECHANISM』は、「記録（レコード）」したステージの状態を「復元（リストア）」してクリアを目指す2Dパズルアクションゲーム。さまざまなギミックが隠された200を超えるステージを、不思議かわいいカメラ星人「レック」とともに解き明かし、ゴールを目指す。
ゆるかわキャラ「レック」や8bit風なグラフィックと裏腹に、ゲームはギミック動作前後の状態を解き明かすパズル脳と状況に合わせて動くアクション脳をフル活用する作品に仕上がっている。
配信開始を記念して15％OFFのセールを実施するとともに、Nintendo Switch Liteやオリジナルグッズがもらえる発売記念Twitterキャンペーンも実施する。
Twitterキャンペーンは、PhoenixxのTwitterアカウントをフォローして、該当ツイートをリツイートして応募する。応募の締め切りは2021年12月22日 23時59分。
賞品は以下の通り。
Nintendo Switch Lite（ターコイズ）＆『FILMECHANISM』Switch版ダウンロードコード：1名
『FILMECHANISM』オリジナル写ルンです&オリジナルステッカー：2名
『FILMECHANISM』Steam版ダウンロードコード&オリジナルステッカー：7名
📷『#FILMECHANISM』📷— Phoenixx🎮 (@Phoenixx_Inc) December 16, 2021
㊗️配信開始記念㊗️#NintendoSwitch Liteや
オリジナル #写ルンです など
『FILMECHANISM』オリジナルグッズが当たる！
プレゼントCP開催！
🧩応募方法🧩
①#Phoenixx アカウントをフォロー
②本ツイートをRT
🎅期間🎄
本日〜12/22 23:59まで#IndieWorld #フィルメカニズム pic.twitter.com/Xz8hxQanw0
©Chemical Pudding Published by Phoenixx Inc.
©RYOCHAN COMPANY/Ryosuke