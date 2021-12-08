ユニットコムは12月3日、「iiyama PC」ブランドのゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」から、『Microsoft Flight Simulator』推奨ゲーミングPCを発売した。構成を変更して注文できるBTOに対応しており、価格は299,880円から。

Microsoft Flight Simulatorは、軽飛行機からワイドボディのジェット機までさまざまな機材を用いて空を飛んでいけるフライトシミュレーターゲーム。空模様はリアルタイムの大気シミュレーションによってダイナミックに変化し、37,000カ所の空港、200万の都市、15億軒の建造物、実在する山や道路、来、川、トラフィックを眼下に眺めながら、さまざまな航空機のパイロットスキルについて学ぶ事ができるという。推奨PCでは強力な構成で高い要求性能を満たし、変換効率の高いTITANIUM認証電源ユニットを搭載している。推奨モデルの主な構成は以下の通り。

EVEL-R959-LC119-VAX-MSFS [Windows 10 Home]

OS：Windows 10 Home

プロセッサ：Intel Core i9-11900

メモリ：DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：GeForce RTX 3080 10GB GDDR6X

電源ユニット：800W 80PLUS TITANIUM認証 ATX電源

価格：299,880円

LEVEL-R9X5-LCR59W-VAX-MSFS [Windows 10 Home]

OS：Windows 10 Home

プロセッサ：AMD Ryzen 9 5950X

メモリ：DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：GeForce RTX 3080 10GB GDDR6X

電源ユニット：800W 80PLUS TITANIUM認証 ATX電源

価格：377,980円

LEVEL-R959-LC119-XAX-MSFS [Windows 10 Home]

OS：Windows 10 Home

プロセッサ：Intel Core i9-11900

メモリ：DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：GeForce RTX 3090 24GB GDDR6X

電源ユニット：800W 80PLUS TITANIUM認証 ATX電源

価格：409,880円

LEVEL-R9X5-LCR59W-XAX-MSFS [Windows 10 Home]