アップルが、App Storeで配信された革新的なアプリやゲームを表彰する毎年恒例の「App Store Awards」の2021年受賞タイトル15本を発表しました。今年の受賞者の声とともに、アワードの結果をお伝えします。

2021年「App Store Awards」の受賞アプリとゲームが発表されました

App Store Awardsを受賞したアプリとゲームは、その品質の高さや創造性、親しみやすさだけでなく、人々の生活を助け、文化に前向きな影響を与えたり、重要な課題の解決に貢献したことも含め、毎年多くの関心が集まります。

アップルのティム・クックCEOは2021年のアワードを振り返り、次のようにコメントしています。

「才能豊かな開発者のコミュニティと、私たちを楽しませ、情報を提供し、インスピレーションを与えてくれた素晴らしいアプリケーション制作を称える、1年で最も楽しみな季節がやってきました。2021年、アプリケーションはこれまで以上に私たちの生活に欠かせない役割を果たしました。世界の各地域でさまざまな試練が続くなかでも、アプリケーションは私たちの生活を後押ししてくれました。アプリケーションは私たちをさらに深く結びつけ、創造力を発揮させ、新しい人々、体験、文化に触れる手助けとなりました」

受賞コンテンツも含めて、今年もApp Storeで腕をふるったすべてのアプリとゲームの開発者に対して、その活躍をねぎらうコメントをティム・クック氏は次のように伝えています。

「幸運にも、私は世界中のさまざまな年齢や経歴の開発者と出会うことができました。多様性あるなかにも共通することは、人々の生活を向上させ豊かにするアプリケーションを開発するという情熱です。App Storeが、彼らのイノベーションを開花させるお手伝いができたことを誇りに思います。そして今日、彼らが作った素晴らしいアプリケーションと彼らが影響を与えたすべての人々を祝福します」

App Store Award 2021

2021年のApp Store Awardを受賞したアプリとゲームは下記の通りです。

【2021年のベストアプリケーション】

今年のベストiPhone App

「Toca Life: World」(デベロッパ:Toca Boca)/子ども向け

今年のベストiPad App

「LumaFusion」(デベロッパ:LumaTouch)/ビデオ編集

今年のベストMac App

「Craft」(デベロッパ:Luki Labs Limited)/ドキュメント・メモエディタ

今年のベストApple TV App

「DAZN」(デベロッパ:DAZN Group)/動画配信

今年のベストApple Watch App

「Carrot Weather」(デベロッパ:Grailr)/気象情報

今年のベストApple TV Appを受賞した「DAZN」

【2021年のベストゲーム】

今年のベストiPhoneゲーム

「リーグ・オブ・レジェンド: ワイルドリフト」(デベロッパ:Riot Games)

今年のベストiPadゲーム

「MARVEL フューチャーレボリューション」 (デベロッパ:Netmarble Corporation)

今年のベストMacゲーム

「Myst」(デベロッパ:Cyan)

今年のベストApple TVゲーム

「Space Marshals 3」(デベロッパ:Pixelbite)

今年のベストApple Arcadeゲーム

「FANTASIAN(ファンタジアン)」(デベロッパ:Mistwalker)

世界で新型コロナウイルス感染症によるパンデミックの影響が依然続くなか、人々のビジネスや学びにおける「コネクション=つながり」を助け、エンターテインメントによる楽しみを支えた以下5つのアプリが「今年のトレンド」として選ばれています。

「Among Us!」(デベロッパ:InnerSloth)/ゲーム

「Bumble」(デベロッパ:Bumble Inc)/マッチング

「Canva」(デベロッパ:Canva)/写真・動画編集加工

「EatOkra」(デベロッパ:Anthony Edwards Jr. and Janique Edwards)/フード検索・デリバリー

※日本では英語版のみ配信

「Peanut」(デベロッパ:Peanut App Limited) /ヘルスケア

※日本未配信

App Store Awardを受賞した各デベロッパには、2020年から設けられたApp Store Best of the Yearのトロフィーが贈られます。App Storeのアイコンを象ったブルーのトロフィーは100%再生アルミニウムから製作されています。トロフィーを手にしたミストウォーカーの坂口氏によると「iMacと同じぐらいのサイズで、ずっしりと手応えのある重さ」なのだとか。裏側には、デベロッパーの名前と受賞したアワードのタイトルが刻印されています。

2021年アワード受賞者たちの声

今年のベストiPad Appを受賞した「LumaFusion」のデベロッパ、LumaTouchの共同創設者であるテリー・モーガン氏とクリス・デミリス氏は、「最初はLumaFusionを必要とする方々に届けば本望と思いながら開発したアプリでしたが、私たちの期待よりも多くの方々に活用いただき、このような賞を受けたことを感謝します」と口を揃えながらコメントしています。

今年のベストiPad Appに選ばれた「LumaFusion」

今年も最新世代のiPad Pro、iPad miniが発売され、iPadOS 15も秋から提供を開始しています。「最新世代のiPadのプラットフォームに、アプリのインターフェースなど細かく丁寧に合わせ込みながら、ユーザーの皆さんにこれからもベストな体験を届けたい」とモーガン氏。デミリス氏もまた「新しいiPadシリーズではApple ProResフォーマットのビデオが編集できるようになりました。LumaFusionアプリもこれに対応しているので、ぜひ活用してほしい」と呼びかけています。

アプリの中の世界に登場するキャラクターや“自分の空間”をカスタマイズしながら自由にストーリーを作って楽しめる「Toca Life:World」のデベロッパ、Toca Bocaの事業開発&パートナーシップディレクターであるジョイ・チャング氏もまた、今年のベストiPhone Appアワードの受賞を喜んでいます。

チャング氏は「Toca Life:Worldはプレーヤーの子どもたちが自由な表現を楽しめるアプリですが、ローンチ後にファンによるコミュニティに集まる声を聞いて私たちも学んだことがあります。それは、子どもたちがファンタジーの世界に生きるのではなく、アプリの中で自分自身を表現することに楽しみを見つけているということです。Toca Lifeの世界に登場するトピックスに関しては、リアルな日常生活と結びつきが深い物事が好まれます。リアルライフに近い“ホンモノらしさ”が好まれます」と述べています。

チャング氏は今後も開発チーム一同、ユーザー個人個人の多様性にも目を向けながら、アワードの受賞を励みにしてさらに良いアプリに育てていきたいと語っていました。

そして、2021年のベストApple Arcadeゲームに輝いたのは、FINAL FANTASYシリーズの生みの親である坂口博信氏が率いるミストウォーカーコーポレーションが、初めてApple Arcadeに向けて開発したRPG「ファンタジアン」です。

今年のベストApple Arcadeゲームとなった大作PRG「ファンタジアン」

ファンタジアンは、今年の4月2日に「前編」、8月13日に「後編」が配信されたビッグタイトルです。クリエイターの坂口氏も、アワードを受賞したことに充実感を得ているようです。

「Apple Arcadeでゲームの配信が始まったあとに『ファンタジアンをプレイしたいからiPadを購入した』という声をいただいて、とても嬉しく思いました。遊んでみたいコンテンツのために対応するハードウェアを買うことは、ゲームの世界ではよくあることですが、クリエイター冥利に尽きますし、Apple Arcadeに挑戦して良かったと手応えを感じています」(坂口氏)

坂口氏によると、ファンタジアンには12月にも小規模ながら機能追加のアップデートが控えているそうです。筆者は前編はクリアしたものの、後編がまだプレイできていません。前編に比べると後編は敵の攻略が少し難しくなるそうですが、坂口氏によるとキャラクターの基礎能力を向上してくれる「宝石」を上手に使いこなせば道が拓けるそうです。筆者も、冬休みにはファンタジアンを徹底攻略してみたいと思います。