KDDI/沖縄セルラーは11月25日、ユニバーサルデザインの5Gエントリースマートフォン「arrows We FCG01」を12月3日に発売する。価格は一括払い時26,180円、「スマホトクするプログラム」を利用する場合は月額916円×23回+最終回5,112円の支払いで、所定の期間に端末を返却した場合は最終回の支払いが不要となり、実質負担金は21,068円となる。カラーはローズゴールド、ホワイト、ブラックの3色。

「arrows We FCG01」は、FCNTが10月5日に発表した低価格で使いやすさを重視したエントリーモデル。auでの取り扱いについても同日に発表されていた。

ニューノーマル時代に対応し、泡タイプのハンドソープによる丸洗い、アルコール除菌が可能。また、マスク着用時にも通話しやすいよう、相手の声を聞きやすく補正するマスク通話モードと自分の声が小さいときは送話音量をアップする「はっきりマイク」機能を搭載している。

主な仕様は下記のとおり。

OS :Android 11

:Android 11 CPU :Snapdragon 480 5G

:Snapdragon 480 5G 内蔵メモリ :RAM 4GB/ROM 64GB+microSDXC(最大1TB)

:RAM 4GB/ROM 64GB+microSDXC(最大1TB) ディスプレイ :約5.7インチ TFT HD+(1,520×720ドット)

:約5.7インチ TFT HD+(1,520×720ドット) 通信方式 :5G(Sub6/NR化)、4G(LTE/WiMAX 2+)

:5G(Sub6/NR化)、4G(LTE/WiMAX 2+) SIM :nanoSIM

:nanoSIM アウトカメラ :約1,310万画素+約190万画素

:約1,310万画素+約190万画素 インカメラ :約500万画素

:約500万画素 Wi-Fi :IEEE802.11a/b/g/n/ac

:IEEE802.11a/b/g/n/ac Bluetooth :バージョン5.1

:バージョン5.1 バッテリ容量 :4,000mAh

:4,000mAh 防水/防塵 :IPX5/IPX8、IP6X

:IPX5/IPX8、IP6X 生体認証 :指紋認証

:指紋認証 その他の機能 :NFC/おサイフケータイ対応

:NFC/おサイフケータイ対応 サイズ/重さ :約W71×H147×H9.4mm(最厚部約10.2mm)、約172g

また「arrows We FCG01」の発売に合わせ、au公式アクセサリー「au +1 collection」から、表示窓から時計の確認ができ、縦置きスタンドとしても利用できる「arrows We 純正 手帳型ケース」、縦置きで充電可能な「arrows We 卓上ホルダ」などを順次発売する。