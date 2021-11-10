米NVIDIAは11月8日（現地時間）、データセンター向けGPUのラインナップに、エントリー向けの新GPU「NVIDIA A2」を追加した。価格については不明だが、OEMパートナー向けの提供が随時始まるとみられる。
既に提供されている「NVIDIA A100」「NVIDIA A40」「NVIDIA A30」「NVIDIA A16」などに続く、データセンター用GPUとしてはもっともエントリー向けに位置づけられる製品。NVIDIA AmpereベースのGPUに16GB GDDR6のGPUメモリを組み合わせており、メモリ帯域は200GB/sとなっている。デフォルトで設定されている消費電力が60Wと低い点が特徴で、さらに40Wまで下げて運用することも可能。補助電源コネクタは必要ない。NVIDIA T4比で1.2～1.3倍の性能向上を実現しているという。
ITニューサイトのAnandTechではより詳細な仕様について推測しており、これによるとコアはNVIDIA AmpereベースのGA107シリーズを採用しているようだ。コンシューマー向けのゲーミング製品でいうとGeForce RTX 3050シリーズに相当するもので、NVIDIA A2では1,280個のCUDAコアを搭載しているとのこと。そのほか、NVIDIA公式製品ページで公開されている主な仕様は以下の通り。
|仕様
|NVIDIA A2
|Peak FP32：4.5 TF
|4.5 TF
|TF32 Tensor Core
|9 TF / 18 TF
|BFLOAT16 Tensor Core
|18 TF / 36 TF
|Peak FP16 Tensor Core
|18 TF / 36 TF
|Peak INT8 Tensor Core
|36 TOPS / 72 TOPS
|Peak INT4 Tensor Core
|72 TOPS / 144 TOPS
|RT Cores
|10
|Media engines
|video encoder×1、video decoders（include AV1 decode）×2
|GPU memory
|16GB GDDR6
|GPU memory bandwidth
|200GB/s
|Interconnect
|PCIe Gen4 x8
|Form factor
|1-slot, Low-Profile PCIe
|Max thermal design power (TDP)
|40-60W (Configurable)
|vGPU software support
|NVIDIA Virtual PC (vPC), NVIDIA Virtual Applications (vApps), NVIDIA RTX Virtual Workstation (vWS), NVIDIA AI Enterprise, NVIDIA Virtual Compute Server (vCS)