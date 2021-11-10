米NVIDIAは11月8日（現地時間）、データセンター向けGPUのラインナップに、エントリー向けの新GPU「NVIDIA A2」を追加した。価格については不明だが、OEMパートナー向けの提供が随時始まるとみられる。

  • 「NVIDIA A2」

既に提供されている「NVIDIA A100」「NVIDIA A40」「NVIDIA A30」「NVIDIA A16」などに続く、データセンター用GPUとしてはもっともエントリー向けに位置づけられる製品。NVIDIA AmpereベースのGPUに16GB GDDR6のGPUメモリを組み合わせており、メモリ帯域は200GB/sとなっている。デフォルトで設定されている消費電力が60Wと低い点が特徴で、さらに40Wまで下げて運用することも可能。補助電源コネクタは必要ない。NVIDIA T4比で1.2～1.3倍の性能向上を実現しているという。

  • NVIDIA T4との比較

ITニューサイトのAnandTechではより詳細な仕様について推測しており、これによるとコアはNVIDIA AmpereベースのGA107シリーズを採用しているようだ。コンシューマー向けのゲーミング製品でいうとGeForce RTX 3050シリーズに相当するもので、NVIDIA A2では1,280個のCUDAコアを搭載しているとのこと。そのほか、NVIDIA公式製品ページで公開されている主な仕様は以下の通り。

仕様 NVIDIA A2
Peak FP32：4.5 TF 4.5 TF
TF32 Tensor Core 9 TF / 18 TF
BFLOAT16 Tensor Core 18 TF / 36 TF
Peak FP16 Tensor Core 18 TF / 36 TF
Peak INT8 Tensor Core 36 TOPS / 72 TOPS
Peak INT4 Tensor Core 72 TOPS / 144 TOPS
RT Cores 10
Media engines video encoder×1、video decoders（include AV1 decode）×2
GPU memory 16GB GDDR6
GPU memory bandwidth 200GB/s
Interconnect PCIe Gen4 x8
Form factor 1-slot, Low-Profile PCIe
Max thermal design power (TDP) 40-60W (Configurable)
vGPU software support NVIDIA Virtual PC (vPC), NVIDIA Virtual Applications (vApps), NVIDIA RTX Virtual Workstation (vWS), NVIDIA AI Enterprise, NVIDIA Virtual Compute Server (vCS)

  • ロープロファイル版（画像左下）も用意する