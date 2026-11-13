米NVIDIAは11月12日（米国時間）、共同創業者のジェンスン・フアン氏が社長兼最高経営責任者（CEO）と取締役を辞任したと発表した。同社が米証券取引委員会（SEC）に提出した書類によると、辞任は取締役会が受理した11日付で発効した。エグゼクティブ・バイスプレジデント兼最高財務責任者（CFO）のコレット・クレス氏が暫定CEOを兼務し、取締役会は正式な後任の選定に着手する。社内外の候補者を検討する方針だ。

フアン氏は1993年の共同創業以来、33年にわたりNVIDIAを率いてきた。ゲーム向けの画像処理半導体（GPU）を起点に、GPUを汎用計算に使うための開発基盤「CUDA」を展開し、データセンター向けのAI半導体事業を育てた。

辞任の背景には、中国のスパイと疑われる女性や社内幹部との親密な関係をめぐるNew York Timesの報道がある。フアン氏は8日、社員向けのメッセージで妻に対する不貞行為を認め、家族や従業員に謝罪した。

暫定CEOにクレス氏、初代会長にジョーンズ氏

クレス氏はCiscoやMicrosoftなどで約25年間、財務関連の職務を経験し、2013年9月にNVIDIAに入社した。以来、CFOとして同社の財務部門を統括してきた。

取締役会は11日、半導体設計ソフト大手SynopsysのCEOや会長を務めたハービー・C・ジョーンズ氏を初代会長に任命した。同氏はNVIDIA創業年の1993年から取締役を務める。

NVIDIAは従来、会長を置かず、独立取締役の中から筆頭独立取締役を選んでいた。辞任発表前にはTechCrunchが、フアン氏がCEOを退いた後も会長として残る可能性を指摘していたが、同氏はCEOとともに取締役も辞任している。

社内外で名前が挙がる後任候補

Reutersによると、アナリストや投資家の間では、暫定CEOに就いたコレット・クレス氏と、バイスプレジデントのイアン・バック氏の名前が挙がっている。

クレス氏は、暫定トップとして経営の継続性を保てると評価されている一方で、キャリアの大半が財務分野であることから、長期的な後継者とはみなされていないとの見方もある。バック氏は、NVIDIAの中核となるソフトウェア基盤CUDAの開発を主導した人物である。TechCrunchは、ハードウェアエンジニアリング担当のシニアバイスプレジデント、アンドリュー・ベル氏も社内の候補として挙げた。

社外では、Bloombergなどが、英Armのレネ・ハースCEO、米AMDのリサ・スー会長兼CEO、米Appleのジョニー・スルージ最高ハードウェア責任者などの名を挙げている。

ハース氏は、キャリアの初期にNVIDIAに約7年間在籍していた。スー氏はNVIDIAと競合するAMDを率いており、フアン氏と親族関係にあることも課題として指摘されている。スルージ氏はAppleの独自チップ開発を率いてきた人物で、2019年にはIntelのCEO候補に名前が挙がったと報じられた。

トランプ米大統領は12日、Appleの前CEOで現在は執行会長を務めるティム・クック氏を推す考えをSNSに投稿した。

NVIDIAは候補者名や選任時期を公表していない。2027会計年度第3四半期の決算は、予定どおり11月17日（米国時間）に発表する。