Valveは11月13日、Steam Deck向けOSのプレビュー版「SteamOS 3.10.0 Preview」を公開した。AMD GPU環境でHDMI 2.1のVRR（可変リフレッシュレート）やFRL、ALLMに対応したほか、NVIDIA GPU環境ではMesh Shaderを新たにサポートする。

「SteamOS 3.10.0 Preview」公開。RadeonでHDMI 2.1のVRRに対応、GeForceではMesh Shaderをサポート

AMD GPU向けには、HDMI 2.1のVRR、FRL（Fixed Rate Link）、ALLM（自動低遅延モード）への対応を追加した。対応するテレビやディスプレイとの接続時に、可変リフレッシュレートや高帯域の映像伝送、低遅延モードの自動切り替えを利用できるようになる。

NVIDIA GPU向けにはTuring世代以降でMesh Shaderに対応。従来の頂点処理を効率化する描画技術で、対応ゲームでの利用が可能になる。また「Shadow of the Tomb Raider」「The Surge 2」で発生する描画の乱れを修正した。

ゲームモードではVRR利用時のフレームタイミングやカーソル表示を改善したほか、VRR有効時にSteamのUIがちらつく問題、HDR対応ゲームで映像が過度に明るくなる問題などを修正。ASUS ROG Xbox Ally X20のHDR表示と輝度調整にも対応した。

OSの基盤も更新され、Linuxカーネルは7.3ベースに、デスクトップ環境はKDE Plasma 6.7.3から6.8.2に変更された。デスクトップモードとゲームモードを切り替えた際にBluetoothオーディオが切断される問題なども修正している。