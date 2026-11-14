AMDは11月12日、Radeon向けグラフィックスドライバ「AMD Software: Adrenalin Edition 26.11.1 Optional」を公開した。GPUドライバがシステムドライブに過剰な書き込みを行う2件の不具合を修正している。

「AMD Radeon Software Adrenalin 26.11.1」公開。SSDへの過剰な書き込みを修正

今回修正されたのはRadeon RX 7000シリーズ以降を搭載するPCで、アイドル状態にもかかわらずシステムドライブへの過剰な書き込みが発生する問題と、アプリケーションのウィンドウを移動・サイズ変更した際に同様の書き込みが発生する問題。

いずれもゲームの実行中に限らず発生する不具合で、SSDへの不要な書き込みにつながる。AMDは書き込み量やSSDの寿命への具体的な影響については明らかにしていない。26.11.1はWindows 10/11に対応し、Radeon RX 5000～9000シリーズなどをサポートする。AMDの公式サイトからダウンロードできる。

既知の問題