「AMD Radeon Software Adrenalin 26.11.1」公開。SSDへの過剰な書き込みを修正

AMDは11月12日、Radeon向けグラフィックスドライバ「AMD Software: Adrenalin Edition 26.11.1 Optional」を公開した。GPUドライバがシステムドライブに過剰な書き込みを行う2件の不具合を修正している。
今回修正されたのはRadeon RX 7000シリーズ以降を搭載するPCで、アイドル状態にもかかわらずシステムドライブへの過剰な書き込みが発生する問題と、アプリケーションのウィンドウを移動・サイズ変更した際に同様の書き込みが発生する問題。
いずれもゲームの実行中に限らず発生する不具合で、SSDへの不要な書き込みにつながる。AMDは書き込み量やSSDの寿命への具体的な影響については明らかにしていない。26.11.1はWindows 10/11に対応し、Radeon RX 5000～9000シリーズなどをサポートする。AMDの公式サイトからダウンロードできる。
既知の問題
- Radeon RX 7000 シリーズ グラフィックス製品で『Assassin's Creed Black Flag Resynced』をプレイ中、アプリケーションの強制終了やドライバーのタイムアウトが断続的に発生する場合があります。
- Radeon RX 5000 シリーズ グラフィックス製品で『War Thunder』をプレイ中、ドライバーのタイムアウトが断続的に発生する場合があります。この問題が発生しているユーザーは、AMD Software: Adrenalin Edition 26.9.1 の使用を推奨します。
- 一部の Radeon RX 9000 シリーズ グラフィックス製品において、セカンダリディスプレイでのビデオ再生中に AMD FSR アップスケーリング、AMD Radeon Anti-Lag、およびゲーム内フレーム生成を有効にした状態で『Cyberpunk 2077』をプレイすると、アプリケーションの強制終了やドライバーのタイムアウトが断続的に発生する場合があります。この問題が発生しているユーザーは、ゲーム内フレーム生成を無効にすることを推奨します。
- Ryzen AI Max PRO 400 シリーズ プロセッサにおいて、ゲームプレイ中に Alt+Tab を使用すると、『Call of Duty: Modern Warfare Remastered』が応答しなくなる場合があります。
- AMD Ryzen AI 9 400 シリーズ プロセッサで『Gears of War: Reloaded』を起動すると、画面が真っ黒になる場合があります。この問題が発生しているユーザーは、ゲーム内の表示モードを「ウィンドウモード」に切り替え、その後「フルスクリーン」に戻すことを推奨します。
- HuggingFace および GitHub へのアクセスが制限されている一部の地域において、AI Bundle コンポーネントのインストールに失敗する場合があります。
- Windows 10 システムでは、ドライバーのインストール後に AMD Smart Access Memory が無効になる場合があります。
- Radeon RX 9000 シリーズ グラフィックス製品で『Phantom Blade Zero』をプレイ中、キャラクターの髪に表示崩れが生じる場合があります。この問題が発生しているユーザーは、ゲーム内の「High-Quality Hair」設定を無効にすることを推奨します。
- Radeon RX 9000 シリーズ グラフィックス製品で『Call of Duty: Modern Warfare Remastered』をプレイ中、画面が真っ黒になる場合があります。