少しコンパクトなGeForce RTX 5070 Ti

Colorfulの「GeForce RTX 5070 Ti Battle AX SFF 16GB-V」は、トリプルファンクーラーを搭載するGeForce RTX 5070 Tiグラフィックスカード。製品名に"SFF"とあるように、通常よりコンパクトなモデルで、カード長は301.4mm、厚さは2.5スロットだ。デュアルボールベアリングのリングファンは、耐久性に優れる。価格は235,000円前後。

Colorfulの「GeForce RTX 5070 Ti Battle AX SFF 16GB-V」。RGBライティングも搭載する

カードは2.5スロット厚。同社の通常モデルは3スロット厚なので、少しコンパクトだ

220Wまで対応するロープロCPUクーラー

DeepCoolの「AN600 VC」は、ロープロ仕様のトップフロー型CPUクーラー。高さは67mmに抑えられており、省スペースPCでの利用に適している。CPUとの接触面積を拡大した第2世代ベイパーチャンバー、最大約62CFMの薄型12cmファン、6本のヒートパイプを採用しており、ロープロモデルながら、TDPは220Wまで対応する。ツクモでの価格は10,480円。

高速ポンプの簡易水冷にARGB非対応モデル

MONTECHの「CyberFlow Core」は、3,500rpmの高速ポンプを搭載したオールインワン水冷CPUクーラー。水冷ブロックにはVRMファンも備え、CPU周辺までしっかり冷却できる。前週登場した「CyberFlow ARGB」と違い、ARGBライティングは非対応。カラーはブラックとホワイトの2色で、価格は、24cmモデルが14,500円前後、36cmモデルが16,000円前後。

MONTECHの「CyberFlow Core 240」。安価ながら、デザインには高級感がある

こちらは「CyberFlow Core 360」。保証期間は6年と長く、長期利用も安心だ

12V-2x6の過電流保護が付いた1200W電源

Corsairの「RM1200e 2nd Gen」は、フルモジュラータイプのCybenetics Platinum電源だ。定番電源「RMe」シリーズの最新モデルで、新たに過電流保護機能「PinProtect」を搭載。12V-2x6の電流をリアルタイムで監視し、予期せぬ電力変動からグラフィックスカードを保護できるという。カラーはブラックとホワイトで、価格は34,000円前後。

Corsairの「RM1200e 2nd Gen」。日本メーカー製105℃コンデンサを採用した

静音性に優れたライフルベアリングの14cmファンを搭載。強力に冷却する

Corsairから14年ぶりのミリタリーケース

Corsairの「Warthog」は、ミリタリーデザインが特徴的なミドルタワーケースだ。ハンドルを備えた堅牢な構造を採用したほか、「InfiniRail」システムを搭載。ファンを柔軟なレイアウトで取り付け可能だ。カラーは、ブラックとオリーブドラブ(グリーン)の2色。価格は、通常モデルが31,000円前後、ファン付きモデル(RS)が34,000円前後だ。

デュアル20cmファンが付属のミドルタワー

Cougarの「MX600 MAX RGB」は、エアフローに優れるミドルタワーケースだ。メッシュのフロントには、20cmのARGBファンをデュアル搭載。フロント内側の底面/側面は傾斜になっており、より多くの空気を取り込むことができる。I/Oポートはモジュラー式で、設置場所を上側/下側から選べる。カラーはブラック/ホワイトで、価格は19,000円前後。

Cougarの「MX600 MAX RGB」。フロントのI/Oポートは、上側にも設置が可能だ

ケース内の強調している場所が傾斜。効率的なエアフローを実現している

また、同じくミドルタワーケースの「DuoAir RGB」も新発売。2種類のフロントパネル(メッシュ/ガラス)が付属しており、用途や好みに応じて使い分けることが可能だ。電源はフロント側に配置しており、ボトムの12cmファン×2でグラフィックスカードを直接冷却できる。カラーはブラック/ホワイトの2色を用意。価格は16,000円前後と安い。

エイムが高速化した軽量ゲーミングマウス

Corsairの「Sabre v3 PRO PureVector」は、独自のキャリブレーション機能「PureVector」により、エイム時間を最大81ms短縮(33%高速化)できるというゲーミングマウス。右手用シェイプの「Ergo」と対称型デザインの「Ultralight」という2モデルがあり、重さは41gと37gとどちらも軽量だ。カラーはブラック/ホワイトの2色で、価格は29,000円前後。

Corsairの「Sabre v3 PRO PureVector」。左が「Ergo」、右が「Ultralight」だ

ファンに固定できるフィギュアスタンド

アイネックスの「RLD-STD01」は、ARGBライティングを搭載したフィギュアスタンド。12cmファンの取り付け穴を利用して固定する方式になっており、ケース内の空きスペースを展示に活用できる。先にブラケットをファンにネジ止めしてから天板を差し込むので、狭い場所でも取り付けやすい。ブラックとホワイトの2色があり、価格は3,000円前後。