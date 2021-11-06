ディリゲントは、独ReloopのポータブルDJコントローラー「Buddy」の販売を開始した。市場予想価格は29,800円。
Buddyは、独Algoriddimとの共同開発により、定番のDJアプリ「djay」専用の2チャンネルDJコントローラーである。iOS、iPad OS、Android、Mac、PCなど様々なプラットフォームに対応し、DJプレイに必要なすべてのツールを備える。Neural Mixコントロール（パッド／EQモード）により、あらゆる楽曲のビート、楽器、ボーカルの分離が行え、FXパドル（ホールド＆オン）を採用したエフェクトセクションを装備する。
主な仕様は以下の通り。
- サウンドカードの解像度：24bit/48kHz
- 周波数帯域：20Hz-20kH
- S/N比：95dB（USB）
- 全高調波歪：0.1%以下
- マスター出力端子：RCA
- ヘッドホン出力端子：3.5mmステレオミニ
- 電源：DC5V > 2A USB-B
サイズはW325xH48xD220mmで、質量は1.042 kg。本体のほか、USBケーブル(Type-A – Type-B)、オーディオケーブル（RCAステレオ）などが付属する。