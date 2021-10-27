Amazon Fireタブレットシリーズが、10月27日にリニューアルした動画配信サービス「Disney+」(月額990円)に対応した。アプリストアから「Disney+」アプリをダウンロードして会員登録すると、配信されている多彩なコンテンツが視聴可能になる。

対象となるのは、Fire OS 5.0 以上を搭載したFireタブレット。現行のFire 7、Fire HD 8、Fire HD 10を含む、第4世代以降の全機種でDisney+アプリを利用できる。

なお、Disney+の公式Twitterアカウント(@DisneyPlusJP)をフォローして対象のキャンペーンをリツイートした人の中から、抽選で5人にFire HD 10などをプレゼントするキャンペーンが実施中。応募締め切りは10月27日23時59分。