ユニットコムは10月15日、「iiyama PC」ブランドのゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」から、『ファイナルファンタジーXIV: 暁月のフィナーレ』推奨ゲーミングPCを発売した。構成を変更して注文できるBTOに対応しており、価格は221,980円から。

『暁月のフィナーレ』は、オンラインMMORPG「ファイナルファンタジー XIV」で11月23日に発売を控える大型拡張パッケージ。LEVEL∞の推奨ゲーミングPCではグラフィックスにNVIDIA GeForce RTX 3070を搭載することで、高い性能で快適に新しい拡張パッケージをプレイできるとしている。推奨PCの構成は以下の通り。

LEVEL-R059-117-TAX-XIV [Windows 10 Home]

LEVEL-R059-117-TAX-XIV [Windows 10 Home] ※ディスプレイはオプション

OS:Windows 10 Home

プロセッサ:Intel Core i7-11700

メモリ:DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)

ストレージ:1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス:GeForce RTX 3070 8GB GDDR6

電源:700W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源

価格:221,980円

© 2010 - 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.