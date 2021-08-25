エム・ティ・アイは8月25日、「（nb）Power」シリーズのUSB PD対応急速充電器（USB－ACアダプタ）6機種とUSB Type-C－Type-Cケーブル3製品を8月27日より順次発売すると発表した。直販サイト「MTIダイレクト」のYahoo!ショッピング店とAmazon.co.jp店、関連会社のECサイト「MyZoo」楽天市場店で販売する。
MAX20C
「MAX20C」は、最大20W出力のUSB PD対応1ポート急速充電器。カラーはホワイトとブラックの2色。販売価格は1,480円で、発売は8月27日。
- 最大出力：20W
- 入力：AC100～240V 50／60Hz 0.8A
- 出力端子：USB Type-C（PD）×1
- 出力仕様：5～12V（20W）
- サイズ・重さ：約W32×D32×H48mm、約36g
MAX20CA
「MAX20CA」は、最大20W出力のUSB PD／QC対応2ポート急速充電器。カラーはホワイトとブラックの2色。販売価格は1,580円で、発売は8月27日。
- 最大出力：20W
- 入力：AC100～240V 50／60Hz 0.8A
- 出力端子：USB Type-C（PD）×1、USB Type-A（QC）×1
- 出力仕様：C1 5～12V（20W）、A1 5～12V（18W）、C1＋A1（20W）
- サイズ・重さ：約W30×D35×H43mm（折畳み時）、約47g
MAX45C2
「MAX45C2」は、最大45W出力のUSB PD対応2ポート急速充電器。カラーはブラックのみ。販売価格は2,480円で、発売は9月17日。
- 最大出力：45W
- 入力：AC100～240V 50／60Hz 1A
- 出力端子：USB Type-C（PD）×2
- 出力仕様：C1・C2 各5～20V（45W）、C1＋C2（20W＋20W）
- サイズ・重さ：約W28×D52×H55mm（折畳み時）、約101g
MAX45CA
「MAX45CA」は、最大45W出力のUSB PD／QC対応2ポート急速充電器。カラーはブラックのみ。販売価格は2,480円で、発売は8月27日。
- 最大出力：45W
- 入力：AC100～240V 50／60Hz 1A
- 出力端子：USB Type-C（PD）、USB Type-A（QC／SCP）
- 出力仕様：C1 5～20V（45W）、A1 5～20V（45W）、C1＋A1（30W＋12W）
- サイズ・重さ：約W28×D52×H55mm（折畳み時）、約101g
MAX65C2A
「MAX65C2A」は、最大65W出力のUSB PD／QC対応3ポート急速充電器。カラーはブラックのみ。販売価格は3,980円で、発売は8月27日。
- 最大出力：65W
- 入力：AC100～240V 50／60Hz 1.5A
- 出力端子：USB Type-C（PD）×2、USB Type-A（QC／SCP）
- 出力仕様：C1・C2 各5～20V（65W）、A1 5～20V（30W）、C1＋C2（45W＋20W）、C1＋A1（45W＋18W）、C2＋A1（5V／15W）、C1（45W）＋C2＋A1（5V／15W）
- サイズ・重さ：約W28×D52×H55mm（折畳み時）、約101g
MAX100C3A
「MAX100C3A」は、最大100W出力のUSB PD／QC対応4ポート急速充電器。カラーはブラックのみ。販売価格は5,980円で、発売は10月1日。
- 最大出力：100W
- 入力：AC100～240V 50／60Hz 1.5A
- 出力端子：USB Type-C（PD）×3、USB Type-A（QC／SCP）
- 出力仕様：C1・C2 各5～20V（100W）、C3 5～20V（60W）、A1 4.5～20V（60W）、C1＋C2・C1＋C3・C2＋C3（65W＋30W）、C1＋A1・C2＋A1（65W＋30W）、C3＋A1 5V＋5V（15W）、C1＋C2＋A1（45W＋30W＋16W）、C1＋C3＋A1（45W＋30W＋16W）、C1＋C2＋A1（45W＋30W＋16W）、C1（65W）＋C3＋A1（15W）、C2（65W）＋C2＋A1（15W）、C1＋C2＋C3（45W＋30W＋20W）、C1（45W）＋C2（30W）＋C3＋A1（15W）
- サイズ・重さ：約W30×D82×H57mm（折畳み時）、約212g
充電用ケーブル
ケーブルはいずれもUSB Type-C－Type-Cで、カラーはブラック。ケーブル長は0.5m（品番PC50CC：699円）、1m（品番PC100CC：699円）、1.8m（品番PC180CC：899円）の3種が用意される。いずれも8月27日発売。