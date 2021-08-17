Googleは16日、2021年8月20日～22日に「フジロック公式 YouTube チャンネル」でライブ配信される「フジロックフェスティバル ‘21」の出演アーティストが決定したことを発表した。今年は、RADWIMPS、King Gnu、電気グルーヴがヘッドライナーを務める。
「フジロックフェスティバル ’21」は、8月20日～22日の期間、新潟県湯沢町苗場スキー場にて開催される日本のロック・フェスティバル。
フジロック公式YouTubeチャンネルでは、グリーン・ステージ、ホワイト・ステージ、レッド・マーキー、フィールド・オブ・ヘブンの4つのステージで行われるアーティストパフォーマンスの一部、および出演アーティストからのメッセージ他、インタヴュー動画などが全3チャンネルでライブ配信されるという。
なお、ライブ配信の模様は、各配信日の全日程の終了後、一回に限り再配信される予定となっている（一部アーティストを除く）。
配信アーティストは以下のとおり。
- RADWIMPS
- King Gnu
- 電気グルーヴ
- AJICO
- THE ALEXX
- 青葉市子
- 4s4ki
- Awesome City Club
- THE BAWDIES
- BEGIN
- THA BLUE HERB
- カルメン・マキ＆OZ
- cero
- CHAI
- Char
- Dachambo
- DENIMS
- ドレスコーズ
- DYGL
- envy
- FINALBY( )
- EY∃(BOREDOMS) ｘ COSMIC LAB ｘ TAIKI NIIMI ｘ KANTA HORIO ｘ MASUKO SHINJI
- GEZAN
- H ZETTRIO
- 秦 基博
- 平沢進＋会人(EJIN)
- 羊文学
- 忌野清志郎 Rock’n’Roll FOREVER with ROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRA feat. 仲井戸”CHABO"麗市 GUEST：UA、エセタイマーズ、奥田民生、GLIM SPANKY、甲本ヒロト、チバユウスケ、Char、トーキョー・タナカ/ジャンケン・ジョニー、トータス松本、YONCE
- indigo la End
- Kan Sano
- カネコアヤノ
- KEMURI
- Ken Yokoyama
- KID FRESINO (BAND SET)
- 君島大空 合奏形態
- KOTORI
- LITTLE CREATURES
- 前野健太
- MAN WITH A MISSION
- Mega Shinnosuke
- METAFIVE (砂原良徳×LEO今井)
- millennium parade
- 民謡クルセイダーズ
- MISIA
- 光風＆GREEN MASSIVE
- MONO NO AWARE
- NUMBER GIRL
- OAU
- OKAMOTO'S
- 折坂悠太 (重奏)
- くるり
- ReN
- ROVO
- サンボマスター
- SIRUP
- THE SKA FLAMES plus Special Guest 元ちとせ
- 5lack
- 草田一駿 五重奏体系
- THE SPELLBOUND
- STUTS (Band set : 仰木亮彦, 岩見継吾, 吉良創太, TAIHEI)
- SUMMIT (PUNPEE, GAPPER, OMSB, MARIA, SIMI LAB, DyyPRIDE, BIM, VaVa, in-d, C.O.S.A. × KID FRESINO, BLYY, TWINKLE+)
- 砂原良徳
- サニーデイ・サービス
- Tempalay
- TENDOUJI
- TENDRE
- 手嶌葵
- tricot
- 上原ひろみ ザ・ピアノ・クインテット
- Vaundy
- Yogee New Waves
- yonawo
- yonige
- スピンオフ四人囃子feat.根本 要＆西山 毅
FRF'21 YouTube— FUJI ROCK FESTIVAL (@fujirock_jp) August 16, 2021
ライブ配信アーティスト公開！
▽配信アーティストhttps://t.co/vQzJSWL6eM
▽フジロック公式チャンネルhttps://t.co/s7gB3rJqHA#YouTube チャンネルに登録してライブ配信の情報などをチェック✔︎#fujirock #フジロック pic.twitter.com/r0nfVH484c