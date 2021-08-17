Googleは16日、2021年8月20日～22日に「フジロック公式 YouTube チャンネル」でライブ配信される「フジロックフェスティバル ‘21」の出演アーティストが決定したことを発表した。今年は、RADWIMPS、King Gnu、電気グルーヴがヘッドライナーを務める。

  • 「フジロック公式YouTubeチャンネル」ページ

フジロックフェスティバル ’21」は、8月20日～22日の期間、新潟県湯沢町苗場スキー場にて開催される日本のロック・フェスティバル。

フジロック公式YouTubeチャンネルでは、グリーン・ステージ、ホワイト・ステージ、レッド・マーキー、フィールド・オブ・ヘブンの4つのステージで行われるアーティストパフォーマンスの一部、および出演アーティストからのメッセージ他、インタヴュー動画などが全3チャンネルでライブ配信されるという。

なお、ライブ配信の模様は、各配信日の全日程の終了後、一回に限り再配信される予定となっている（一部アーティストを除く）。

配信アーティストは以下のとおり。

  • RADWIMPS
  • King Gnu
  • 電気グルーヴ
  • AJICO
  • THE ALEXX
  • 青葉市子
  • 4s4ki
  • Awesome City Club
  • THE BAWDIES
  • BEGIN
  • THA BLUE HERB
  • カルメン・マキ＆OZ
  • cero
  • CHAI
  • Char
  • Dachambo
  • DENIMS
  • ドレスコーズ
  • DYGL
  • envy
  • FINALBY( )
  • EY∃(BOREDOMS) ｘ COSMIC LAB ｘ TAIKI NIIMI ｘ KANTA HORIO ｘ MASUKO SHINJI
  • GEZAN
  • H ZETTRIO
  • 秦 基博
  • 平沢進＋会人(EJIN)
  • 羊文学
  • 忌野清志郎 Rock’n’Roll FOREVER with ROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRA feat. 仲井戸”CHABO"麗市 GUEST：UA、エセタイマーズ、奥田民生、GLIM SPANKY、甲本ヒロト、チバユウスケ、Char、トーキョー・タナカ/ジャンケン・ジョニー、トータス松本、YONCE
  • indigo la End
  • Kan Sano
  • カネコアヤノ
  • KEMURI
  • Ken Yokoyama
  • KID FRESINO (BAND SET)
  • 君島大空 合奏形態
  • KOTORI
  • LITTLE CREATURES
  • 前野健太
  • MAN WITH A MISSION
  • Mega Shinnosuke
  • METAFIVE (砂原良徳×LEO今井)
  • millennium parade
  • 民謡クルセイダーズ
  • MISIA
  • 光風＆GREEN MASSIVE
  • MONO NO AWARE
  • NUMBER GIRL
  • OAU
  • OKAMOTO'S
  • 折坂悠太 (重奏)
  • くるり
  • ReN
  • ROVO
  • サンボマスター
  • SIRUP
  • THE SKA FLAMES plus Special Guest 元ちとせ
  • 5lack
  • 草田一駿 五重奏体系
  • THE SPELLBOUND
  • STUTS (Band set : 仰木亮彦, 岩見継吾, 吉良創太, TAIHEI)
  • SUMMIT (PUNPEE, GAPPER, OMSB, MARIA, SIMI LAB, DyyPRIDE, BIM, VaVa, in-d, C.O.S.A. × KID FRESINO, BLYY, TWINKLE+)
  • 砂原良徳
  • サニーデイ・サービス
  • Tempalay
  • TENDOUJI
  • TENDRE
  • 手嶌葵
  • tricot
  • 上原ひろみ ザ・ピアノ・クインテット
  • Vaundy
  • Yogee New Waves
  • yonawo
  • yonige
  • スピンオフ四人囃子feat.根本 要＆西山 毅