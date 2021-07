サードウェーブは、『Intel Partner of the Year 2021』のアジア太平洋・日本部門において表彰を受賞したと発表。それを記念して、受賞記念モデル2機種「Monarch FE i9-11900搭載 Intel Partner of the Year 2021受賞モデル」「Magnate IM 8GB/i5-11400搭載 Intel Partner of the Year 2021受賞モデル」を2021年7月8日に発売した。

標準構成時の価格は「Monarch FE i9-11900搭載 Intel Partner of the Year 2021受賞モデル」が132,980円、「Magnate IM 8GB/i5-11400搭載 Intel Partner of the Year 2021受賞モデル」が74,980円。

『Intel Partner of the Year』は、アジア太平洋・日本地域でのインテル社とのビジネスパートナーとして高い実績を持つ企業に贈られる賞。サードウェーブは、2020年度の成長率や、インテル社が主催するアクティビティーへの高い貢献が評価され、受賞できたという。

一例として、「Monarch FE i9-11900搭載 Intel Partner of the Year 2021受賞モデル」の標準構成時の主な構成は、CPUがIntel Core i9-11900(2.50GHz)、グラフィックスはIntel UHDグラフィックス(CPU内蔵)、650W 静音電源(80PLUS BRONZE)、16GB DDR4 SDRAM(PC4-25600/8GBx2/2チャネル)、512GB NVMe SSD(M.2 2280、読込速度 3200MB/s、書込速度 2000MB/s)。

インターフェース類は前面がUSB 3.0×2、背面がUSB 2.0×2、USB 3.2 Gen 1×2、USB 3.2 Gen 2 Type-A×1、USB 3.2 Gen 2 Type-C×1、映像出力がHDMI×1、DisplayPort×1(オンボード)、ネットワークが2.5Gb 対応LANポート×1(オンボード)、光学ドライブはDVDスーパーマルチ。本体サイズはW190×D475×415mm、重さ約12.6kg。