クリエイター向けPCブランド「raytrek」を展開するサードウェーブは7月8日、「【CLIP STUDIO PAINT／Wacomペンタブレット動作検証済み】イラスト向けモデル」シリーズの新製品として、Intel Core i7搭載の「raytrek XE 【CLIP STUDIO PAINT／Wacom ペンタブレット動作検証済み】イラスト向けモデル」を発売した。価格は124,960円。

デジタルでイラスト制作を行っているクリエイター向けのPCで、ペイントアプリ「CLIP STUDIO PAINT」、補助デバイス「CLIP STUDIO TABMATE」、Wacom製ペンタブレット4機種（下記参照）の動作検証済み。さらに「CLIP STUDIO PAINT DEBUT」のシリアルコードが付属する。

動作検証済みタブレット

Wacom One 液晶ペンタブレット 13

Wacom Cintiq 16

Wacom Intuos Pro Medium

Wacom Intuos small

主な仕様は下記のとおり。