クリエイター向けPCブランド「raytrek」を展開するサードウェーブは7月8日、「【CLIP STUDIO PAINT／Wacomペンタブレット動作検証済み】イラスト向けモデル」シリーズの新製品として、Intel Core i7搭載の「raytrek XE 【CLIP STUDIO PAINT／Wacom ペンタブレット動作検証済み】イラスト向けモデル」を発売した。価格は124,960円。
デジタルでイラスト制作を行っているクリエイター向けのPCで、ペイントアプリ「CLIP STUDIO PAINT」、補助デバイス「CLIP STUDIO TABMATE」、Wacom製ペンタブレット4機種（下記参照）の動作検証済み。さらに「CLIP STUDIO PAINT DEBUT」のシリアルコードが付属する。
動作検証済みタブレット
- Wacom One 液晶ペンタブレット 13
- Wacom Cintiq 16
- Wacom Intuos Pro Medium
- Wacom Intuos small
主な仕様は下記のとおり。
- CPU：Intel Core i7-11700
- チップセット：Intel H570
- メモリ：16GB DDR4 SDRAM（PC4-25600／8GB×2）
- ストレージ：512GB SSD（M.2／NVMe）
- 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
- グラフィックス：Intel UHD Graphics 750（CPU内蔵）
- 拡張スロット：PCI Express 4.0 x16×1、PCI Express 3.0 x16×1（最大x4動作）、PCI Express 3.0 x1×1
- 電源：550W 80PLUS BRONZE
- ネットワーク：1Gbps対応有線LAN、IEEE802.11a／b／g／n／ac／ax対応無線LAN、Bluetooth 5.0
- インタフェース：USB 3.2 Gen 2 Type-C×1、USB 3.2 Gen 2 Type-A×2、USB 3.0×2、USB 2.0×4、HDMI×1、DisplayPort×1、SDカードスロット、microSDカードスロット
- OS：Windows 10 Home（64ビット）