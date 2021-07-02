サードウェーブは、クリエイター向けPCブランド「raytrek」の【CLIP STUDIO PAINT/Wacomペンタブレット動作検証済み】イラスト向けモデルのシリーズとして「raytrek R5-CA 【CLIP STUDIO PAINT/Wacomペンタブレット動作検証済み】イラスト向けモデル」を7月1日に発売した。標準構成時の価格は174,980円。

同製品は、sRGBカバー率約99％の15インチフルHD液晶に、Intel Core i7、GeForce RTX 3060、16GBメモリを搭載したクリエイター向けノートパソコン。イラスト・マンガ・アニメーション制作アプリ『CLIP STUDIO PAINT』、『CLIP STUDIO TABMATE』、Wacom One 液晶ペンタブレット 13 / Wacom Cintiq 16 / Wacom Intuos Pro Medium / Wacom Intuos smallの動作検証済みモデルだ。

OSはWindows 10 Home 64ビット、CPUはIntel Core i7-10875H （2.30GHz）、グラフィックスはNVIDIA GeForce RTX 3060（6GB）、メモリは16GB DDR4 SO-DIMM（PC4-23400/8GBx2/2チャネル）、ストレージは1TB NVMe M.2 SSD。インターフェース類はUSB 3.2 Gen1 Type-A×2、USB 3.2 Gen2 Type-C×1(DisplayPort 1.4対応)、USB 2.0×1、マイク入力×1、ヘッドフォン出力×1、HDMI 2.1×1、ギガビットLANポート、SDカードリーダー (SDXC/MSXC対応)など。光学ドライブは非搭載。

ディスプレイは15.6インチ非光沢ワイドのLEDバックライト液晶、リフレッシュレートは60Hz、解像度は1,920×1,080ドットのフルHD。ネットワークはIntel Wi-Fi 6 AX201NGW (IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n 2ｘ2 Max2.4Gbps)＋Bluetooth 5.1。

本体サイズはW359×D243×H24.31m、重さは約2.0kg。バッテリー駆動時間は約8.6時間。「CLIP STUDIO PAINT DEBUT」のシリアルコードを同梱する。