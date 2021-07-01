ユニットコムは7月1日、プロゲーミングチーム「NORTHEPTION」とスポンサー契約を締結し、ゲーミングPCブランド「LEVEL∞」からコラボPCを発売した。スポンサー契約の締結を記念し、5,000円オフで購入できるWebクーポンを配布する他、サイン入りマウスパッドが当たるTwitterキャンペーンを実施している。
NORTHEPTIONは、北海道札幌市を拠点にしているプロeスポーツチーム。Rainbow Six Siege、VALORANT、Apex Legendsの各部門に優れた選手を擁し、競技シーンや配信で積極的な活動を行っている。今回、スポンサー契約締結とコラボPCの発売を記念して、選手のサイン入りマウスパッドを抽選でプレゼントするキャンペーンも実施。NORTHEPTION公式アカウント(@northeption)とLEVEL∞公式アカウント(@LEVEL_INF)をフォローし、チームへの応援コメントを書いて引用リツイートすると応募できる。
🎊LEVEL∞ × NORTHEPTIONコラボ記念🎊— LEVEL ∞(インフィニティ)【公式】 (@LEVEL_INF) July 1, 2021
選手サイン入りマウスパッドを
抽選で2名様にプレゼント🎁
(R6S部門×1 / APEX部門&VALORANT部門×1)
応募方法
1⃣NORTHEPTION(@northeption)と
LEVEL∞(@LEVEL_INF)をフォロー
2⃣チームへの応援コメントを書いて引用RT👍
7/14 13:59締切https://t.co/kZxXgUIHLa pic.twitter.com/hWTLfV9SxS
コラボPCは構成を変更して注文できるBTOに対応しており、デスクトップPC 2製品とノートPC 1製品をラインナップする。構成や主な仕様は以下の通り。
LEVEL-M056-114-RBX-NORTHEPTION
- OS：Windows 10 Home
- プロセッサ：Intel Core i5-11400
- メモリ：DDR4-2933 DIMM (PC4-23400) 16GB(8GB×2)
- ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB GDDR6
- 電源ユニット：700W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源
- 価格：150,678円～
LEVEL-G0X5-R58X-UAX-NORTHEPTION
- OS：Windows 10 Home
- プロセッサ：AMD Ryzen 7 5800X
- メモリ：DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X
- 電源ユニット：800W 80PLUS TITANIUM認証 ATX電源
- 価格：267,278円～
LEVEL-15FX067-i7-RLEX-NORTHEPTION
- OS：Windows 10 Home
- プロセッサ：Intel Core i7-10750H
- メモリ：DDR4-2666 S.O.DIMM (PC4-21300) 16GB(8GB×2)
- ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4GB GDDR6
- ディスプレイ：15.6型(非光沢カラー液晶) フルHD(1920×1080ドット) 144Hz
- 価格：141,878円～