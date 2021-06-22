楽天モバイルは6月22日、「楽天モバイル公式 楽天市場店」において、「iPhone 12 Pro」「iPhone 12 Pro Max」「iPhone 12」「iPhone 12 mini」「iPhone SE」（第2世代）の販売を6月22日より開始すると発表した。
今回のiPhoneシリーズの取り扱いは、Appleとの正規販売代理店契約「Apple Authorized Reseller」を締結してのもの。iPhone 12シリーズやAirTagといった人気商品のほか、MagSafe充電器などのアクセサリー類も販売する。
楽天モバイル公式 楽天市場店でこれらの商品を扱うことで、楽天市場での製品の購入方法の選択肢を増やし、ユーザー利便性向上を図るのが狙いだ。楽天ポイントで、iPhoneシリーズが購入できるようになるなどの恩恵も大きい。「SPU（スーパーポイントアッププログラム）」などのキャンペーンとの組み合わせも可能になる。
今回販売を開始するApple製品は以下の通り。
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone SE（第2世代）
- AirPods Pro
- AirTag
- MagSafe対応のレザーやシリコン製iPhoneケース
- MagSafe充電器
- 電源
- ケーブル
楽天モバイル公式 楽天市場店 iPhone発売開始キャンペーン
楽天モバイル公式 楽天市場店でiPhoneシリーズを購入、および「Rakuten UN-LIMIT VI」を申し込んだ方人を対象に、iPhoneシリーズ購入時に付与される楽天ポイントが10倍になるキャンペーンを実施する。
対象は、楽天モバイル公式 楽天市場店でiPhoneシリーズを購入、およびRakuten UN-LIMIT VIへの新規申し込み、もしくはMNPで初めて申し込みする人。Rakuten UN-LIMIT VIプランの利用開始とRakuten Linkの利用（10秒以上の通話）も条件の1つだ。
キャンペーン期間は、商品の購入期間が6月22日10時～7月12日9時59分まで。Rakuten UN-LIMIT VIの申し込み期間は注文日から11日以内。Rakuten UN-LIMIT VIと利用開始期限とRakuten Linkの利用期限は8月31日まで。
対象製品は、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE（第2世代）。」