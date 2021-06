プレシードジャパンは、AVIOTブランドの完全ワイヤレスイヤホン「TE-D01t」のタイアップアーティストとして、3人組バンド・Awesome City Clubを起用。ライブ定番曲「Sing out loud, Bring it on down」の新しいミュージックビデオと連動したWebムービーを公開した。

Awesome City ClubとAVIOT完全ワイヤレスがタイアップ。Web動画公開

映画『花束みたいな恋をした』インスパイアソングとなっている「勿忘」がヒットし、ストリーミング再生回数が累計1億再生を突破したことでも話題を集めたAwesome City Clubと、国内発のワイヤレスオーディオブランドAVIOTがコラボ。

新たに公開されたWebムービーは15秒バージョンと30秒バージョンに加え、撮影メイキング&インタビューの3種類を用意。ギター担当のモリシーを中心に物語が展開し、バラバラの場所にいる3人がイヤホンを装着すると、一瞬で音楽の世界に入り込みパフォーマンスを披露する、というストーリーになっている。

「なにかと騒がしい世界に、極上の静寂とオンガクを。」というキャッチコピーとともに、ハイブリッドタイプのノイズキャンセリング(NC)機能を搭載したイヤホンを装着することで音楽の世界に引き込まれる姿を描いた。

さらに、6月30日発売のAVIOT完全ワイヤレスイヤホン「TE-D01t」の広告ビジュアルを、同日から全国量販店で順次展開する。

「TE-D01t」(10,890円)は、AVIOT初のハイブリッドNC搭載モデル。独⾃の省電⼒技術により、イヤホン単体で最⼤18時間連続再⽣でき、“世界最⻑クラスの再⽣時間”を謳う。USB-C充電に加え、充電ケースのワイヤレス充電にも対応しており、イヤホンと組み合わせると最⼤60時間音楽を聴ける。急速充電にも対応し、15分充電で約3時間使えるという。イヤホン本体はIPX4相当の防水仕様。ほかにも、新しいスマホアプリ「AVIOT SOUND ME」から各種設定などが行えるようにした。

TE-D01tを試した感想として、メンバーは「⾳の⽴体感、解像度がとても⾼くて、左右のステレオ感もちゃんと⾒えてびっくりしました」(モリシー)、「ワイヤレスイヤホンには⾊々な商品があるなかで、どれにしようかと困っている⼈にとって良い機能がついているなと。まずはノイズキャンセリング。あとアンビエントマイク(アンビエントモード)がついていることで、密閉性のある⾳の世界と現実世界を繋ぎとめてくれる役割みたいな、便利な機能だなと思いました」(atagi)というコメントを寄せている。

